Dubbel onderzoek tegen CEO Mithra voor voorkennis

Het is erg uitzonderlijk: een onderzoek van het gerecht én de beurswaakhond FSMA tegen de CEO van een beursgenoteerd bedrijf wegens mogelijke handel met voorkennis. Het overkomt François Fornieri, medeoprichter en CEO van Mithra Pharmaceuticals. De man ontkent de beschuldigingen met klem.

Slechts een koersdaling van 3 procent, of een waardevermindering van 30 miljoen euro bij de slotbel, ondanks een kortstondige val van ruim het dubbele ’s ochtends. Dat was de reactie van het aandeel van het farmabedrijf Mithra woensdag op het nieuws dat het Luikse parket en de beurstoezichthouder FSMA een onderzoek voeren tegen de topman en grootaandeelhouder François Fornieri wegens mogelijke handel met voorkennis.

Nochtans is het niet de eerste keer dat hij de aandacht trekt van het gerecht. In oktober dook zijn naam nog op in het dossier van de Luikse intercommunale Nethys.

Het nieuws van het strafonderzoek lekte uit via twee Waalse media, de Sudpresse-kranten en het blad Le Vif. Het Luikse parket wou geen commentaar kwijt, maar De Tijd kreeg het nieuws van het onderzoek bevestigd. Bovendien bleek al snel dat ook de FSMA zich buigt over de kwestie. FSMA-woordvoerder Jim Lannoo: ‘In september 2019 werd een onderzoek geopend op basis van een grondige analyse van feiten die in januari 2019 van start ging.’

Het gaat om een formeel onderzoek door de auditeur bij de FSMA. ‘Het directiecomité heeft in september besloten dat daarvoor voldoende grond was.’

Bokkensprongen

De FSMA geeft geen informatie over de elementen die aan de basis van het dossier liggen. Maar gezien de chronologie die de waakhond hanteert, lijken de feiten terug te gaan tot de jaarwisseling 2018-2019 (zie grafiek onderaan). Toen maakte de koers van Mithra Pharmaceuticals bokkensprongen, onder meer als gevolg van goed en slecht nieuws. Het aandeel zakte op 20 december 2018 tot een dieptepunt van 18,26 euro, waarna het een maand later 29 euro waard was. Het handelsvolume lag toen geregeld abnormaal hoog en er was ook minstens één onverklaarbare koersopstoot van 14 procent.

Twee banken - volgens Le Vif Belfius en BNP Paribas Fortis - bonden blijkbaar de kat de bel aan door verdachte rekeningtransacties te melden aan de antiwitwascel CFI. Die lichtte op haar beurt het parket in. Daar leidt onderzoeksrechter Frédéric Frenay het onderzoek. Hij pluist ook het Nethys-dossier uit.

Dit is een heksenjacht. De beschuldiging slaat helemaal nergens op. François Fornieri, CEO Mithra

Le Vif maakt melding van de transfer van 800.000 euro van een privérekening van Fornieri naar een privérekening van een van zijn vrienden en zakenpartners. Het gaat om Samuel Di Giovanni van het snelgroeiende bewakingsbedrijf Protection Unit, dat net als Mithra en Nethys gevestigd is in Luik. Di Giovanni gebruikte het geld mogelijk om te investeren in Mithra-aandelen, allicht om te profiteren van een koersstijging, al dan niet op grond van informatie van Fornieri voor die de markt bereikte.

Tussen Fornieri en Di Giovanni zijn al langer banden. De Mithra-topman is aandeelhouder en bestuurder van Protection Unit en stopte ook geld in Just 4 Eat, een horecabedrijf van Di Giovanni.

'Heksenjacht'

Fornieri ontkent in een reactie bij hoog en bij laag dat hem iets te verwijten valt. ‘Dit is een heksenjacht’, zegt de ondernemer. Hij zegt ook dat hij eind 2018 investeerde in Protection Unit en Just 4 Eat. ‘Ik lees in de pers dat Di Giovanni Mithra-aandelen zou hebben gekocht. Dat is zijn goed recht als hij dat wil. Wie zou geen zin hebben om te investeren in Mithra, een biotechbedrijf dat de beste toekomstperspectieven heeft?’ Maar een verband tussen hem en de aankoop is volgens Fornieri een beschuldiging ‘die helemaal nergens op slaat’.

Di Giovanni laat via een woordvoerder weten verrast te zijn door de publicatie in de pers van ‘informatie die in dit stadium ongegronde verdachtmakingen zijn’. Hij zegt over het dossier geen enkel contact gehad te hebben met het gerecht of een speurder.

Voor speurders is vermoedens van misbruik van voorkennis hardmaken al vaker moeilijk gebleken. Dat neemt niet weg dat het toch af en toe tot boetes en veroordelingen komt.