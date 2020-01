Dubbel onderzoek tegen Mithra-baas Fornieri rond voorkennis

Zowel bij het Luikse gerecht als bij de beurswaakhond FSMA is een onderzoek aan de gang tegen François Fornieri, de sterke man van het beursgenoteerde farmabedijf Mithra, wegens mogelijke handel met voorkennis. Fornieri ontkent de beschuldigingen bij hoog en bij laag.

Nauwelijks enkele maanden nadat hij in opspraak kwam in het dossier rond de omstreden Luikse intercommunale Nethys komt François Fornieri, de oprichter, CEO en belangrijke aandeelhouder van het Luikse farmabedrijf Mithra , opnieuw in nauwe schoentjes.