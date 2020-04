Dubbele opkikker voor kandidaat-Covid-19-remmer

De Amerikaanse farmareus Gilead Sciences meldt dat een vijfdaagse behandeling van covidpatiënten met zijn remdesivir even doeltreffend is als een tiendaagse en dat een Amerikaanse overheidsstudie aantoont dat zijn middel aanslaat.

Het Amerikaanse farmabedrijf Gilead Sciences pakt woensdag twee keer uit met goed nieuws over remdesivir, zijn anti-ebolamedicijn waarvan het hoopt dat het ook kan dienen als virusremmer voor Covid-19-patiënten.

Uit een grootschalige studie van de Amerikaanse overheidsorganisatie National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), die remdesivir vergeleek met een placebo bij 800 patiënten, blijkt dat het middel aanslaat, zegt Gilead. Volgens het farmabedrijf 'verschaft het NIAID binnenkort gedetailleerde data in een briefing'.