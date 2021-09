Dubbele tegenvaller bij Mithra

Het Belgische farmabedrijf Mithra heeft door Covid-19 aanzienlijke vertraging opgelopen met zijn laatste patiëntenstudie met Donesta. Het onderzoek naar Perinsta, een andere mogelijke blockbuster, wordt zelfs stop gezet.

Mithra wil in een uitgebreide studie de werking van Donesta – een middel tegen opvliegers in de menopauze – evalueren bij 2.200 vrouwen tussen 40 en 65 jaar betrekken, verspreid over Europa, de VS en Canada. De behandeling - met Donesta of een placebo – was voorbije zomer bij alle vrouwen opgestart, maar nu blijkt er toch een kink in de kabel te zijn.

In Europa blijkt er veel ‘uitval’ te zijn. Door de pandemie hebben heel wat vrouwen zich tijdens de studie niet op de opgelegde momenten aangemeld voor medische check-ups. Daardoor is het protocol, dat afgesproken is met de gezondheidsautoriteiten, niet gevolgd en moet Mithra nu op zoek naar 300 extra vrouwen die aan de test willen deelnemen.

Mithra zal zijn medicijn Donesta in het beste geval pas in het eerste halfjaar van 2024 in de VS op de markt kunnen lanceren, in Europa pas in de tweede helft van dat jaar.

Dat betekent dus extra kosten en extra tijd. De recrutering van die nieuwelingen zal vermoedelijk pas in het eerste halfjaar van 2022 rond zijn. In de VS is er sprake van een kleinere verschuiving.

Resultaat is dat Mithra zijn medicijn Donesta in het beste geval pas in het eerste halfjaar van 2024 in de VS op de markt zal kunnen lanceren, in Europa pas in de tweede helft van dat jaar. Dat allemaal onder voorwaarde dat de uitgebreide studie positief afloopt en de gezondheidsautoriteiten groen licht geven.

En Mithra krijgt nog een tegenvaller te verwerken. Het bedrijf bereidde zich voor om een uitgebreide fase3-studie op te starten met Perinesta. Dat is een combinatie van een anticonceptiepil en een symptoombestrijdend middel voor vrouwen die net voor de menopauze staan.

Perinesta is geen prioriteit meer. Mithra

Mithra mikte met Perinesta op een lancerting in 2023, maar het product belandt nu op het schap. Het bedrijf nam die beslissing na discussies met de gezondheidsautoriteiten waaruit onder meer ook is gebleken dat het onderzoek nog 20 miljoen euro meer zou kosten dan oorspronkelijk geraamd. 'Perinesta is geen prioriteit meer’, klinkt het duidelijk.