Dubbele tegenvaller in race naar coronamedicijn

Remdesivir, een medicijn dat de Amerikaanse farmagroep Gilead ontwikkelde tegen het dodelijke ebola- en Marburgvirus, biedt 'geen voordelen' bij de behandeling van coronapatiënten. Dat staat te lezen in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dat donderdag even per abuis online werd gepubliceerd, en dat de zakenkrant Financial Times kon lezen.

Gilead voerde een klinische test met remdesivir uit op 237 coronapatiënten in China. 158 patiënten kregen het middel toegediend, de overige 79 niet. Wie met remdesivir behandeld werd, zag zijn toestand echter niet verbeteren. De aanwezigheid van het virus in het bloed verminderde ook niet. En 18 patiënten vertoonden zulke negatieve bijwerkingen dat de behandeling onmiddellijk stopgezet moest worden.

Hoop

Dat is een zware tegenvaller in de race naar een medicijn tegen het coronavirus. Remdesivir gold tot dusver als een van de meest hoopgevende virusremmers. Anekdotische getuigenissen over de behandeling met het medicijn, waarover het vakblad New England Journal of Medicine onlangs publiceerde, leken dat te staven. Producent Gilead verwerpt dat de test een flop was, en blijft overtuigd van de 'mogelijke voordelen', maar het aandeel van de Californische farmagroep duikt donderdagavond, na het bericht van de FT, terstond zo'n 6 procent lager.