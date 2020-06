Duitse CureVac start vaccintest op mensen

Het biotechbedrijf zal het kandidaat-vaccin ook op Belgische proefpersonen testen.

Duitsland loopt voorop in de race voor de ontwikkeling van een coronavaccin. Na het Duitse Biontech begint ook landgenoot CureVac met de klinische test bij mensen. De noodzakelijke voorstudies zijn naar verluidt succesvol verlopen.

In de test krijgen 144 proefpersonen het vaccin van CureVac toegediend en 24 anderen een placebo, in Duitsland en België. In ons land kwijt UZ Gent zich van die taak, in zijn klinisch labo. De eerste resultaten worden in september of oktober verwacht, waarna een grotere studie (fase II) kan opstarten. Als alles goed verloopt, kan de geneesmiddelenwaakhond midden volgend jaar zijn goedkeuring geven, zegt CureVac-topman Franz-Werner Haas.

Behalve CureVac is een tiental andere farma- en biotechbedrijven in de klinische fase beland. Het gaat onder meer om het Britse Oxford University en de Amerikaanse spelers Johnson & Johnson (moeder van Janssen Farmaceutica) en Moderna. Net als Moderna, Biontech, Translate Bio en het Antwerpse 'kleinduimpje' Etherna Immunotherapies aast CureVac op een vaccin met m-RNA of 'messenger'-RNA, een genetische boodschapper in het bloed die cellen specifieke eiwitten doet aanmaken. Die trainen hun beurt het afweersysteem om bijvoorbeeld kankercellen aan te vallen.

Beursgang?

CureVac kreeg maandag financiële ruggensteun van de Duitse regering. In ruil voor 300 miljoen euro verwierf de overheid een belang van 23 procent in het biotechbedrijf. Ze komt daarmee op gelijke hoogte van grootaandeelhouder en miljardair Dietmar Hopp, medeoprichter van softwarereus SAP en voorzitter van de voetbalclub Hoffenheim. Volgens het persagentschap Reuters plant CureVac in juli een beursgang in de VS. Topman Haas weigert commentaar te geven op dat bericht.

De labo's van CureVac bevinden zich in Tübingen, in de buurt van Stuttgart. Het bedrijf wordt ondersteun door de Bill & Melinda Gates Foundation. Er is ook een Belgische link: Jean Stéphenne, de man die de vaccindivisie van GSK in België groot maakte, is de voorzitter.