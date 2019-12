Duitsers vegen miljardenbiedingen op biotechbedrijf Qiagen van tafel

'Het onbekendste wonderkind van de Duitse economie', omschreef het weekblad Der Spiegel het diagnosticabedrijf Qiagen ooit. Het bedrijf is opgericht in 1984 en is daarmee een van de biotechpioniers in Europa. Het is is gespecialiseerd in moleculaire diagnostica en apparatuur voor farmaceutisch onderzoek.

'We hebben een sterke productenportefeuille dat opportuniteiten biedt om significant te groeien', luidt het nog. Maar de nieuwe CEO zal allereerst enkele zaken moeten rechttrekken. In oktober stapte topman Peer Schatz na 15 jaar op als gevolg van een winstwaarschuwing en een vertraging in China. Bovendien schreef Qiagen een last van 260 miljoen dollar in de boeken omdat het de ontwikkeling van de GeneReader stop zette. Dat is een technologie om DNA te sequencen of in de kaart te brengen. .