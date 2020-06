Duitsland investeert 300 miljoen euro in vaccinbedrijf

De Duitse regering pompt 300 miljoen euro in het biotechbedrijf CureVac, dat volop in de race zit voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

De investering gebeurt via Kreditanstalt für Wiederaufbau, dat in ruil voor de centen een belang van 23 procent in het Duitse biotechbedrijf krijgt. Het komt daarmee in de aandeelhouderslijst naast grootaandeelhouder Dietmar Hopp, die bekend is als oprichter van de IT-gigant SAP en als voorzitter van de voetbalclub Hoffenheim.

‘Met zijn technologie heeft Curevac het potentieel om nieuwe, disruptieve vaccins en medicijnen te ontwikkelen', minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Curevac werkt aan immunotherapieën om kanker te bestrijden, medicijnen tegen lever- en longaandoeningen, en aan vaccins tegen gele koorts, influenza, RSV, hondsdolheid en Covid-19.

Klinische testen

De interesse van Duitsland in Curevac mag niet verbazen, gezien de ambities van het bedrijf om als een van de eersten een coronavaccin klaar te hebben voor gebruik. Er zijn meer dan honderd coronavaccins in ontwikkeling. Deze maand begint Curevac met klinische testen, waar ook onder meer het UZ Gent bij betrokken is.

In maart was Curevac nog wereldnieuws, omdat de Amerikaanse overheid toenadering zou hebben gezocht om de Duitse vaccintechnologie op te kopen en het potentiële vaccin exclusief voor haar eigen burgers voor te behouden. ‘Duitsland is niet te koop’, zei Altmaier destijds. Ook Europa reageerde met woorden en daden. Het maakte 80 miljoen euro vrij in de vorm van een garantie op een lening van de Europese Investeringsbank (EIB). Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was duidelijk: 'Ik ben trots dat we topbedrijven als CureVac hebben in Europa. Hun thuis is hier. Maar van hun vaccins zal iedereen genieten, in Europa en verder weg.’

Stroomversnelling

De voorbije weken is de race naar een coronavaccin in een stroomversnelling gekomen. Niet alleen de onderzoeksprojecten winnen vaart. Ook landen en regio’s beseffen dat ze hun posities moeten innemen om niet uit de boot te vallen als de eerste vaccins geproduceerd worden. Een snelle toegang tot vaccins biedt het vooruitzicht op een snelle terugkeer naar een normaal leven. Daartoe worden voorafnamedeals gesloten, waarbij batches van vaccins die nog in ontwikkeling zijn al gereserveerd worden. Dat die vaccinprojecten nog op een flop kunnen uitdraaien, blijkt niet doorslaggevend. De potentiële wins zijn het risico waard.

Vorig weekend bijvoorbeeld kwamen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië tot een akkoord om 300 miljoen dosissen van een Brits vaccin – ontwikkeld door Oxford University en Astrazeneca – te kopen. De vier landen leggen daarvoor 750 miljoen euro op tafel, en krijgen het uitzicht op nog 100 miljoen dosissen extra. Ze willen de gereserveerde batches verdelen over de Europese Unie. De Europese Commissie heeft ook met andere vaccinprojecten gesprekken lopen, omdat het niet verstandig is alle eieren in één mand te leggen.

De VS verzekerden zich ook al van 300 miljoen dosissen van het Britse vaccin, en stelden Astrazeneca – in het kader van Operation Warp Speed - meer dan 1 miljard dollar in het vooruitzicht om de productie op te schalen. Een gelijkaardige deal werd op poten gezet met de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson.