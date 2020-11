EU koopt 300 miljoen dosissen Pfizer-BioNTech-vaccin

Europa raakte het in september al eens met Pfizer en BioNTech over de aankoop van 200 miljoen dosissen, met een optie op nog eens 100 miljoen. Dat formele aankoopcontract werd vandaag afgeklopt.

De vaccins worden geproduceerd in Duitsland en in België, in de Pfizer-vestiging in Puurs. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zegt dat het vaccin over alle lidstaten verdeeld wordt zodra het beschikbaar is. 'Iedere lidstaat krijgt een eerlijk deel, gebaseerd op inwonersaantal. De lidstaten krijgen het vaccin op hetzelfde moment en aan dezelfde voorwaarden.'