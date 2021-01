Echte doorbraak mRNA moet nog komen

Bill Gates voorspelt dat mRNA-technologie, de basis van de snelle vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna, de komende vijf à tien jaar doorbreekt. 'Het is een veelzijdige gereedschapskist,' oordeelt de Belgische expert Rein Verbeke.

Sinds de coronavaccins van het Amerikaanse Moderna en het Amerikaans-Duitse duo Pfizer-BioNTech als eerste groen licht hebben gekregen van de geneesmiddelenautoriteiten, zien experts er de langverwachte doorbraak in van de gemeenschappelijke technologie onder de motorkap: mRNA, of messenger-RNA.

Kort samengevat: je spuit een stukje genetische code van het virus in, waarna lichaamscellen eiwitten - die karakteristiek zijn voor het virus - aanmaken. Dat lokt een immuunrespons uit, waardoor het lichaam zich traint voor een latere, echte virusaanval.

Die mRNA-technologie - waarbij je in menselijke cellen een genetische boodschappenlijst aflevert om zelf therapeutische eiwitten aan te maken - houdt grote beloften in, voorspelde woensdag ook de Amerikaanse gezondheidsfilantroop Bill Gates.

Sneller en goedkoper

Volgens Verbeke was de mRNA-technologie, die eind jaren tachtig voor het eerst opdook, al matuur voor de coronacrisis. 'Onder meer dankzij de grote vooruitgang de voorbije tien jaar in de 'lipide nanopartikel'-technologie, ofwel de minuscule vetbolletjes die nodig zijn om mRNA in menselijke cellen binnen te loodsen.'