Een blik in de interne keuken van Pfizer in Puurs

In de Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands worden de coronavaccins in speciale diepvriezers bewaard, op -80 graden Celsius.

‘Net als je het ene obstakel hebt opgelost, duikt er een ander op.’ Een blik achter de schermen van het Pfizer-BioNTech-vaccin, met twee Belgische sleutelfiguren.

‘De grootste uitdaging? Het razendsnel opschalen van onze productie. Voor de pandemie was er nog nooit een mRNA-vaccin op industriële schaal gemaakt.’

In een exclusieve briefing van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer voor zeven binnen- en buitenlandse journalisten geeft Luc Van Steenwinkel, de managing director van de productie- en verpakkingssite in Puurs, meer details over de productie van het Pfizer-BioNTech-vaccin.

De essentie Pfizer produceert in Puurs-Sint-Amands 100 miljoen coronavaccins per maand.

Eén dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin telt 280 componenten, van 86 leveranciers uit 19 landen.

De Europese exportcontroles betekenen een bijkomende administratieve last.

‘We kregen ons eerste telefoontje in maart 2020 en verscheepten onze eerste vaccins op 23 december, een recordtempo. Om dat klaar te spelen hebben we de lijnen voor het vullen van de vaccinflacons moeten opschalen en in de zomer een ‘freezer farm’ moeten neerzetten, om de vaccins op -80 graden Celsius te bewaren. Tegelijk moesten onze leveranciers hun capaciteit mee opdrijven.’

Om de grondstoffen in Puurs te krijgen, werd een wijdvertakte keten op poten gezet, waarbij componenten van andere Pfizer-sites - de groep telt er meer dan 40 wereldwijd - en van externe bedrijven werden aangeleverd.

Je ziet flessenhalzen in de aanvoer van glas voor de productie van vaccinflacons, maar ook bij de grondstoffen. Luc Van Steenwinkel Managing director Pfizer Puurs

‘Die keten is bijzonder complex’, zegt de Belg Danny Hendrikse, vicepresident global supply bij Pfizer. ‘De componenten komen niet alleen uit Europa, maar van over de hele wereld.’ Voor één dosis zijn er 280 nodig, die van 86 leveranciers uit 19 landen komen.

Zo worden de lipiden, een cruciale grondstof van het mRNA-vaccin, onder andere gemaakt bij het chemiebedrijf Croda International in het Engelse Yorkshire. Die minuscule ‘vetbolletjes’ omwikkelen het RNA, het onstabiele, genetische materiaal van een stukje van het coronavirus dat aan de basis van het vaccin ligt.

In Puurs wordt het mRNA-materiaal, aangeleverd vanuit Amerikaanse Pfizer-sites in Chesterfield en Andover en BioNTech-faciliteiten, met die lipiden omwikkeld. De uiteindelijke vaccins worden afgevuld in glazen flesjes, die automatisch en manueel gecontroleerd worden op defecten, zoals barstjes. Tot ze de deur uitgaan, worden de flacons verpakt bewaard in speciale diepvriezers. In totaal komen er meer dan 40 kwaliteitscontroles aan te pas.

In de praktijk duiken volgens Van Steenwinkel geregeld flessenhalzen op. ‘De hele farma-industrie staat onder druk. Omdat wereldwijd miljarden dosissen coronavaccins nodig zijn. Je ziet flessenhalzen in de aanvoer van glas voor de productie van vaccinflacons, maar ook bij de grondstoffen.’

De Europese exportcontroles zijn een bijkomende administratieve last, omdat we voor elke verscheping een goedkeuring moeten krijgen. Danny Hendrikse Vice president global supply Pfizer

‘Net als je het ene obstakel hebt opgelost, duikt een ander op. Maar tot dusver kunnen we alles managen. Als er een probleem is met een leverancier, kunnen we dat opvangen, net omdat we alternatieven hebben in ons netwerk.'

Productiecyclus fors versneld

'Pfizer slaagde erin de productiecyclus - van de mRNA-productie tot de verscheping - te verkorten van 110 dagen, wat al erg snel was, naar 60. Onder meer door nieuwe leveranciers aan boord te halen.’

Tegelijk geeft Hendrikse aan dat de Europese exportcontroles op vaccins de zaken er niet gemakkelijker op maken. ‘Het is een bijkomende administratieve last, omdat we voor elke verscheping een exportgoedkeuring moeten krijgen. Maar onze leveringen komen niet in het gedrang.’