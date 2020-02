Een op de vier doden in EU door kanker

In de Europese Unie zijn in 2016 1,2 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van kanker. Dat is 26 procent van alle geregistreerde doden in de unie. Eurostat publiceert de cijfers naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari.

Hongarije voert de lijst aan met 345 doden per 100.000 inwoners. Longkanker is er veruit het dodelijkst. Een van de oorzaken is het rookgedrag van de Hongaren. Ondanks een stroom aan ontradende campagnes van de overheid grijpt volgens de jongste cijfers 28,4 procent nog naar tabak. Onderaan op de lijst staat Cyprus. Daar eist kanker 194 doden per 100.000 inwoners. In Belgiƫ (247) sterven iets minder mensen aan de gevolgen van de ziekte dan het Europese gemiddelde (257).

Longkanker is het dodelijkst bij mannen: de ziekte is verantwoordelijke voor een kwart van alle mannelijke doden door kanker. Op nummer twee staat darmkanker (12%), gevolgd door prostaatkanker (10%). Bij vrouwen is borstkanker (17%) het dodelijkst, gevolgd door longkanker (15%) en darmkanker (12%).