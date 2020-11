‘Een vaccin is géén magic bullet’...

‘Zelfs wanneer de eerste coronavaccins er zijn, zullen we de afstands- en hygiëneregels moeten respecteren.’ Dat zegt Belg Noël Wathion, het nummer twee van het Europees Geneesmiddelenagentschap, dat beslist welke vaccins een vergunning krijgen.

Het beloven hectische maanden te worden voor Noël Wathion (64), de Belgische adjunct-directeur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Dat beslist welke coronavaccins, waarvan de koplopers in de laatste fase van klinische testen zitten, veilig en doeltreffend genoeg zijn voor honderden miljoenen Europeanen.

Als voorzitter van de Covid-19-stuurgroep speelt Wathion, apotheker van opleiding en sinds 1996 bij het EMA, een sleutelrol. ‘Of dit mijn zwaarste opdracht ooit is, valt moeilijk te zeggen. Ik was vorig jaar de crisismanager van de wegens de brexit noodgedwongen verhuis van Londen naar Amsterdam, omdat ons agentschap nu eenmaal in de Europese Unie gevestigd moet zijn. Dat kostte ons 20 à 25 procent van onze werkkrachten, of zo’n 200 werknemers.’

‘Die brexitimpact voelen we nog, want al dat personeel is nog niet vervangen. Toen we opnieuw volop begonnen te rekruteren in Nederland, barstte de coronapandemie los. Maar alle coronadossiers, zoals evaluaties van vaccins en medicatie, krijgen sowieso voorrang zodat geen vertraging optreedt.’

Om de zaken te versnellen begon u rolling reviews van twee kandidaat-vaccins, waarbij jullie gegevens al evalueren vanaf dat farmabedrijven ze indienen.

Noël Wathion: ‘Dat gaat om de kandidaat-vaccins van AstraZeneca-Universiteit van Oxford en Pfizer-BioNTech. Klassiek starten we de evaluatie van een vaccin pas als we alle data over kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid hebben en moeten we binnen 210 dagen een oordeel vellen over een vergunning. Maar in het geval van deze twee kandidaat-Covid-19-vaccins evalueren we al data als ze binnenlopen en is de voorbereidende fase veel belangrijker. Als de meeste data beschikbaar zijn en wij aangeven dat die er goed uitzien, dient een farmabedrijf een formele aanvraag in en duurt het enkele weken voor de wetenschappelijke evaluatie afgehandeld is. Zo winnen we heel wat tijd en komen we niet meer uit op 210 dagen. Er zullen binnenkort nog rolling reviews van Covid-19-vaccins beginnen. Maar we gaan nooit overhaast te werk. De farmaceutische industrie kan zich dat ook niet permitteren.’

Wat weet u over de vaccins?

Wathion: ‘Niet zo veel, omdat we tot nu enkel data kregen over preklinische testen op dieren. Van geen enkel vaccin zagen we al resultaten van fase-3-studies (de laatste klinische testfase, waarbij een vaccin getest wordt op duizenden vrijwilligers, red.), omdat die nog volop aan de gang zijn.’

Hoe hoog legt u de lat voor een Covid-19-vaccin? Er is sprake van een werkzaamheidsgraad van minstens 50 procent, waarbij van tien ingeënte personen vijf beschermd zijn tegen besmetting met het coronavirus.

Wathion: ‘Tot nu legden we geen ondergrens vast omdat we eerst willen zien welke klinische data de farmabedrijven aanleveren. Ik denk dat elke fabrikant sowieso een werkzaamheid van 50 procent nastreeft, hopend op meer. We beoordelen voor elk vaccin afzonderlijk de baten en de risico’s. Als een vaccin heel veilig is met een lagere werkzaamheidsgraad, kan het dat we het baten-risicoprofiel toch positief evalueren. Als in zo’n scenario weinig ongewenste effecten worden gerapporteerd tijdens de klinische studies, zoals rillingen en uitslag of ongemakken rond de injectieplaats, kan je tevreden zijn met een lagere werkzaamheid, al mag je niet lager dan 30 procent gaan. Maar misschien halen een hoop van de aangeboden vaccins de eindstreep niet, en zijn we tevreden met een werkzaamheid van 30 procent omdat er niets anders is. We hoeden er ons voor ons uit te spreken over een werkzaamheid van 50, 60 of 70 procent, omdat we niet weten wat op ons af komt.’

Kunnen we het normale leven hervatten als de eerste vaccins op de markt komen?

Wathion: ‘Ik wil de verwachtingen temperen. Iedereen spreekt over vaccins, maar ze zijn geen magic bullet. Zelfs als de eerste er zijn, zullen we nog een tijd alle hygiëne- en afstandsregels moeten respecteren. Eerst worden alle risicogroepen gevaccineerd, zoals het zorgpersoneel, senioren en mensen met onderliggende aandoeningen. Er zal heel wat tijd over gaan voor de rest van de bevolking aan de beurt komt. Het kan best dat we, zodra we veel vaccins hebben met een hoge werkzaamheid, andere maatregelen kunnen afbouwen, maar veel is nog niet geweten. Hoeveel dosissen moeten we toedienen? Hoe goed is de immuunrespons? Bij het influenzavaccin moet je je elk jaar laten inenten, terwijl voor andere infecties één inenting in je leven volstaat.’

Wanneer verwacht u de eerste vergunningen voor Covid-19-vaccins af te leveren?

Wathion: ‘Klassiek geven we een wetenschappelijk advies aan de Europese Commissie, die vervolgens op basis daarvan de vergunning verleent voor de Europese Unie. Maar dat is normaal een formaliteit, want de Commissie heeft ons in al die jaren altijd gevolgd. Maar om uw vraag te beantwoorden: de kans dat we al voor eind dit jaar zo’n positief advies geven over een of meerdere vaccins is zeer klein, net omdat we nog wachten op klinische data.’

De Europese Commissie onderhandelde wel al over aankoopcontracten met farmabedrijven. Legt dat extra druk op uw agentschap om net die vaccins snel goed te keuren?

Wathion: ‘Nee, want het gaat om twee gescheiden procedures. We moeten de Commissie en de lidstaten heel dankbaar zijn dat ze zeer proactief zijn in de onderhandelingen met vaccinontwikkelaars. Anders beland je straks in het scenario dat een vaccin op de Europese markt mag komen, maar niet beschikbaar is. Dat is verre van ideaal. Voor alle duidelijkheid: het EMA is niet betrokken bij de aankoopcontracten van de Commissie met farmabedrijven. We weten niet wat daarin staat. Het is niet uitgesloten dat we straks oordelen dat een vaccin waarvoor de Commissie een aankoopcontract afsloot niet aan de eisen voor een vergunning voldoet.’

Stel dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA straks sneller een vaccin goedkeurt. Dan zal de druk op jullie toch enorm toenemen?

Wathion: ‘Dan gaat men inderdaad naar ons kijken. Maar dan zullen we uitleggen waarom we dat nog niet gedaan hebben. Idealiter beslist iedereen volgens dezelfde tijdlijn, maar elke geneesmiddelenautoriteit is bevoegd voor zijn eigen jurisdictie. Ik kan u wel zeggen dat we dagelijks contact hebben met de FDA en dat we informatie uitwisselen over hoe we de vaccins wetenschappelijk evalueren.’

Hoe transparant zal uw agentschap zijn over uw beweegredenen om een vergunning te geven aan een Covid-19-vaccin?

Wathion: ‘We zullen heel transparant zijn als we een evaluatie hebben afgerond en onze adviezen publiek maken, zoals we dat altijd doen, net als met de klinische vaccinstudies die de fabrikanten ons bezorgen. We mogen absoluut niet in een ivoren toren zitten en de voedingsbodem voor antivaxxers groter maken. Als we onze job niet onafhankelijk en transparant beoefenen, stelt de burger zich niet alleen vragen bij de Covid-19-vaccins, maar ook bij de kwaliteit van andere geneesmiddelen die we vergunnen.’

Tot slot nog de vraag van één miljoen: wanneer zijn de eerste vaccins er?

Wathion: ‘Als we in het eerste kwartaal een positief advies uitbrengen - hopelijk eerder - kunnen de eerste vaccins ongeveer in maart worden uitgerold, een tijdlijn die experts al hanteerden. Maar laat ons wel wezen: we gaan blijven leren als de vaccins bij grote populaties worden uitgerold, omdat we ons voor de vergunningen enkel op klinische studies kunnen baseren. Ook in de postautorisatiefase zullen we nog jaren een belangrijke rol vervullen, in de beoordeling van de doeltreffendheid en de monitoring van eventuele veiligheidsproblemen.’