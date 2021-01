‘Een verkeerd label kan dodelijke gevolgen hebben’

Bij het Boechoutse familiebedrijf Reynders rollen jaarlijks 8,5 miljard farmalabels van de band, waaronder voor coronavaccins. ‘Het oogt banaal, maar dit is eigenlijk een heel technisch product.’

‘Je moet kijken hoe goed dit in elkaar zit.’ Enthousiast prutst Bart Reynders het etiket van een spuitje los. Het laat zich ontvouwen, waardoor naast een hoop tekst ook twee kleine afneembare deeltjes zichtbaar worden. ‘Klevertjes om in een vaccinatiekaart te plakken’, legt Reynders uit. ‘In dit etiketje gebeuren veel dingen tegelijk.’

Profiel Reynders

Opgericht in 1956 door Emile Reynders. Vandaag geleid door zoon Marc Reynders.

Acht productie-eenheden in vijf landen. Drie in thuisbasis Boechout, een in Wallonië, een in Spanje, een in Frankrijk, een in Polen en een in India. Leveren labels voor onder meer voeding, drank, chemie, cosmetica en autosector.

Jaaromzet van ruim 100 miljoen euro, waarvan meer dan een kwart uit farma. De groep boekt daarop een marge van ongeveer 12,5 procent.

525 werknemers, van wie 115 voor Reynders Pharmaceutical Label Printing.

Reynders, dat drie fabrieken in Boechout heeft, voorziet tal van sectoren - van chemie, voeding en drank tot cosmetica - van labels.

Reynders spreekt over etiketten zoals de gemiddelde mens over een goed boek of een mooi schilderij: met passie. Die werd hem met de paplepel ingegeven. Reynders is derde generatie van het gelijknamige familiebedrijf, dat in 1956 werd opgericht door grootvader Emile.

Dat ondernemend avontuur begon bescheiden, als een drukkerijtje in een kelder, met een focus op klassiek drukwerk als trouwuitnodigingen en reclamefolders. Maar na de opkomst van zelfklevend drukwerk in de VS richtte Emile zich op die innovatie en groeide het bedrijf - mee onder impuls van zijn drie zonen Paul, Jacques en huidig CEO Marc - stap voor stap uit tot een belangrijke speler in die niche. Vandaag stelt Reynders 525 mensen tewerk in acht vestigingen in vijf landen, en draait het Boechoutse bedrijf een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro.

Die vestigingen voorzien een hele waaier aan sectoren - van chemie tot voeding en van drank tot cosmetica - van labels. Maar de activiteit die in de huidige maatschappelijke omstandigheden het meest in het oog springt, is Reynders Pharmaceutical Label Printing. In die Boechoutse vestiging rollen elk jaar 8,5 miljard labels voor de farmasector van de band. Zowat alles wat je in een apotheek of ziekenhuis kan vinden, passeert er de revue, of het nu pijnstillers, kankermedicatie of - jawel - coronavaccins zijn.

Stijn Sabo: "We moeten de kans op fouten tot nul kunnen reduceren."

De familie Reynders richtte het dochterbedrijf gespecialiseerd in farma op in 1991. Daarvoor werkte het ook al voor de sector, maar snel werd duidelijk dat farma een specifieke aanpak vergde, zegt Bart Reynders, die zich over de sales van de farmatak buigt. ‘Zulke farmalabels maken is niet heel anders dan die voor de voeding of de chemie, die aan de overkant van de straat worden gemaakt. Maar het proces dat erbij komt kijken, is in de farma heel specifiek. In die wereld spreken ze een eigen taal en leggen ze een eigen lat op kwaliteitsvlak.’

‘Ken je de term mix-up?’, vraagt Stijn Sabo, sitemanager van de fabriek. ‘Dat is de nachtmerrie van elk farmabedrijf. Er moet maar eens een verkeerd label op een flesje of doosje belanden. In deze business heeft dat potentieel dodelijke gevolgen. Dat vermijden is de hoeksteen van alles wat wij hier doen. We moeten de kans dat ergens iets fout kan lopen tot nul reduceren.’

Om dat te illustreren loodsen Reynders en Sabo ons de fabriek binnen. Daar worden enorme rollen basismateriaal - verschillende soorten wit papier met verschillende soorten lijm op, zeg maar - aan grote machines gehangen en in allerlei vormen gesneden en bedrukt. Die miljoenen labels in allerlei formaten worden vervolgens meerdere keren gecheckt. Er worden manueel staaltjes genomen en vergeleken met het door de klant aangeleverd voorbeeld, een menselijke kwaliteitstest. Maar elk van de afgeleverde labels passeert ook een cameraoog, dat elk etiket controleert. ‘We kunnen ons geen enkele fout permitteren’, zegt Sabo.

‘Mensen beschouwen wat wij maken als iets evidents’, zegt Reynders. ‘Een etiket is iets banaals, een papiertje met wat lijm op. Maar de zeer specifieke vereisten maken het eigenlijk een heel technisch product. Dan heb ik het niet alleen over het kwaliteitsproces. Je wil niet weten waar onze etiketten allemaal op komen te kleven en waarmee we dan rekening moeten houden. Welk materiaal is het? Wat is de vorm? Hoe wordt het bewaard? Noem maar op.’

Reynders komt op dreef. ‘Neem die vaccins. Die hebben piepkleine labeltjes nodig, die op een spuit of een zogenaamde ‘vial’ komen - ronde, gladde oppervlakken. Sommige vaccins worden bewaard aan koelkasttemperatuur, andere aan -25 of -70 graden. Sommige worden misschien vochtig tijdens het vervoer, andere weer niet. Ogenschijnlijk plakken overal dezelfde papiertjes met lijm op, maar technisch zijn dat totaal andere producten, die uitvoerig moeten worden getest en proefgedraaid.’

40 % 30 tot 40 procent van de etiketten die bij Reynders Pharmaceutical Label Printing van de band rollen, gaat naar het buitenland.

Reynders en Sabo laten een resem etiketten passeren. Smart labels, met RFID-chips in geschoten om een connectie te maken met de smartphone van de eindgebruiker. Labels met speciale veiligheidsinkten, om namaak onmogelijk te maken. Labels die openvouwen en weer sluiten om hormonenpleisters mee af te voeren. Labels met extreem lange bijsluiters, die zich laten uitvouwen als een accordeon. ‘Zowat alles is mogelijk’, lacht Sabo.

Gaat de coronapandemie tot een grote groei leiden, als straks 8 miljard mensen moeten worden gevaccineerd? Sabo glimlacht. ‘Die vraag krijgen we wel vaker. Mensen gaan ervan uit dat we uit onze voegen moeten barsten met de huidige ontwikkelingen. Maar dat volume kunnen we probleemloos absorberen. Daar moeten we geen fabriek voor bijzetten.’

Het toeval wil wel dat Reynders Pharma op uitbreiden staat. ‘Die plannen lagen al klaar voor het coronavirus’, lacht Reynders. ‘We kennen jaarlijks een gezonde groei. Omdat we na al die jaren stilaan tegen onze limieten aanbotsen, is het tijd voor wat meer productiecapaciteit. We zoeken dus ook nog gemotiveerde mensen.’