Eerste Belgisch coronavaccin op komst

De Vlaamse biotechstart-up Ziphius Therapeutics is van plan zijn coronavaccin in oktober voor het eerst op mensen uit te testen.

Het coronavaccin van Ziphius is gebaseerd op mRNA of messenger RNA. Dat is een soort genetische code die cellen instructies geeft om stoffen aan te maken. In dit geval gaat het om onschadelijke stoffen die als antigen voor het coronavirus fungeren en waartegen het lichaam een afweerreactie in gang zet. Zo traint het lichaam zich om snel en gepast te reageren bij een echte aanval.

'Dat is de theorie. We hebben die in het labo getest op bloedcellen en bij muizen. De resultaten zijn goed, zelfs beter dan verwacht', zegt Chris Cardon, de oprichter en CEO.

Ziphius injecteert de komende weken bij de muizen nog een 'booster' om de werking van het vaccin te optimaliseren. Daarna worden ze blootgesteld aan het coronavirus, om na te gaan in welke mate de opgewekte antilichamen en geactiveerde immuuncellen bescherming bieden.

20 miljoen budget Ziphius schat dat een budget van 20 miljoen euro nodig is om de klinische testen en de opstart van de vaccinproductie te financieren.

Hoewel Ziphius nog veel vragen moet beantwoorden, wordt alles in gereedheid gebracht om het vaccin op mensen te testen. 'Er is voldoende zekerheid om een grotere investering te rechtvaardigen', klinkt het. Het bedrijf kreeg vorig jaar 6 miljoen euro startkapitaal. De centen zijn nog niet op, maar volstaan niet om de ambities waar te maken. Cardon schat dat een budget van 20 miljoen euro nodig is voor de klinische testen en de opstart van de vaccinproductie.

'We willen volle gas vooruit', zegt Cardon. Hij hoopt in oktober het vaccin op mensen te testen en wacht op groen licht van de gezondheidsautoriteiten. In een eerste fase krijgen 150 mensen het vaccin, in een tweede fase zo'n 600. De productie op grote schaal zou voor de zomer van 2021 opstarten met eerste leveringen in de herfst van volgend jaar.

Dolfijn

Cardon wil het vaccin zo Belgisch mogelijk maken. Het is hier uitgedokterd en zal bij het Waalse Univercells geproduceerd worden. Cardon rekent op een productiecapaciteit van 150 miljoen dosissen per jaar.

150 miljoen productie Ziphius wil het vaccin zo Belgisch mogelijk maken. De productie zal gebeuren bij het Waalse Univercells. De Ziphius-topman rekent op 150 miljoen dosissen per jaar.

Ziphius, genoemd naar een zeldzame spitssnuitdolfijn, heeft enkele maanden achterstand op het Amerikaanse Moderna en het duo Biontech/Pfizer, die hun mRNA-vaccins al bij vrijwilligers hebben ingespoten. Ook Astrazeneca, Curevac en Johnson & Johnson - die met een andere technologie werken - zitten voor. Dat is geen probleem omdat sommige vaccins de testen niet overleven of te duur blijken voor globaal gebruik.

Ziphius telt 16 werknemers en wil dat optrekken naar 30 eind dit jaar. Het bedrijf werkt met een technologie die is ontwikkeld aan de Gentse universiteit en zoekt ook naar een vaccin tegen een seksueel overdraagbare ziekte.