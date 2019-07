Eerste lamamedicijn levert Sanofi 20 miljoen euro op

De Franse farmareus Sanofi heeft dit jaar al 20 miljoen euro omzet gehaald uit Cablivi. Dat medicijn tegen een zeldzame bloedziekte werd door het Gentse Ablynx ontwikkeld op basis van antilichamen van lama’s.

Liefst 3,9 miljard euro had Sanofi vorig jaar veil voor Ablynx, dat in Gent nieuwe medicijnen ontwikkelde op basis van antilichamen van lama’s. Die hoge overnameprijs werd toen verantwoord door Ablynx’ eerste product, Cablivi, een behandeling voor de bloedziekte TTP. Die is zeldzaam - wereldwijd zijn er amper 7.500 patiënten per jaar - maar vaak dodelijk.

Zijn de lamamedicijnen die miljardensom waard? In de VS, waar Cablivi in april op de markt kwam, haalde het een omzet van 11 miljoen euro. Dat komt neer op een kleine vijftig patiënten, vermits Sanofi er eerder een therapieprijs van 270.000 dollar (242.500 euro) publiceerde. In Europa, waar de verkoop al enkele maanden eerder begon en de prijzen gewoonlijk lager liggen, ging het om 9 miljoen euro.

In de eerste jaarhelft haalde Cablivi dus 20 miljoen euro omzet. Is dat een goede start? De enige aandelenanalist die een inschatting had gemaakt ging uit van 32 miljoen euro.

Piekverkopen

Dat bedrag lijkt in schril contrast te staan met de oplopende verkoopcijfers van Ablynx indertijd. ‘300 miljoen euro piekverkopen’, klonk het in 2016. ‘400 miljoen euro piekverkopen’ een jaar later (2017) en ‘een marktpotentieel van 1,2 miljard’ in 2018. Of die cijfers ooit gehaald worden, moet nog blijken. De piekverkopen komen meestal pas na enkele jaren, omdat het tijd vergt om het product ingang te doen vinden in de medische wereld.

‘In Europa is het moeilijk. Na de goedkeuring moet je nog in elk land de terugbetaling aanvragen’, zegt Sandra Cauwenberghs, analist bij KBC Securities. De financiering is nu alleen geregeld in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken.