Eerste legale cannabisplantage gepland in Limburg

Limburgse ondernemers sleutelen aan de eerste legale wietplantage van het land. Ze spelen daarmee in op de opmars van medicinale cannabis.

Het cannabisbedrijf Rendocan brengt alles in gereedheid om in Limburg een kwekerij en onderzoekscentrum voor medicinale cannabis te bouwen. Het bedrijf wacht op groen licht van het ministerie van Volksgezondheid en een kapitaalinjectie van investeerders.

De aanleg van de cannabiskwekerij is gepland in Kinrooi op de gronden van Agropolis, dat in het leven werd geroepen als verzamelplaats voor innovatieve landbouwactiviteiten. Rendocan komt er naast een snoekbaarskwekerij en een bedrijf dat biologische pesticiden ontwikkelt.

5.000 kilo

Rendocan heeft er 15 hectare grond ter beschikking, maar in een eerste fase wordt slechts 1 hectare volgebouwd met ruimtes voor kweek, verwerking, onderzoek en kantoren. Doelstelling: 5.000 kilo medicinale cannabis per jaar produceren. De investering daarvoor loopt op tot meer dan 20 miljoen euro en moet zo’n 100 jobs creëren. ‘Het is een zeer arbeidsintensieve business’, zegt co-oprichter en CEO Joris Vanvinckenroye.

Hij sloeg in 2016 de handen in elkaar met Steven Peters, een ervaren rot in de financiële en de farmaceutische wereld met topfuncties bij Docpharma, Uteron Pharma en Mithra. Samen stortten ze zich vol overgave in de wereld van medicinale cannabis.

Canada voorop

Het gebruik ervan - in pure vorm of verwerkt in olie, zalven of een spray - is in opmars, onder andere als middel tegen chronische pijnen, en epilepsieaanvallen en misselijkheid bij kankerpatiënten. Canada, dat medicinale cannabis al in 2001 toeliet en waar een 80-tal bedrijven actief zijn, is een voortrekker. Medicinale cannabis is er een markt van 4 miljard Canadese dollar (2,6 miljard euro). Een deel daarvan wordt geëxporteerd.

Ook in Europa, waar al 16 landen op de trein sprongen, gaat het snel. Onlangs lieten ook Duitsland en Griekenland de verkoop ervan via apotheken toe. In België wordt enkel Sativex, een mondspray met cannabisextracten, toegelaten en terugbetaald voor een kleine groep MS-patiënten met onbehandelbare spasmen. Voor alle andere doeleinden is cannabis in eender welke vorm vooralsnog verboden, al is er een zeker gedoogbeleid.

‘Artsen hebben de therapeutische vrijheid om het voor te schrijven als alle andere middelen zijn uitgeput. Ruim 500 Vlaamse artsen maken daar gebruik van’, zegt Pieter Geens van de vzw MedCan, een gespecialiseerd advies- en informatiebureau. ‘Als patiënten met een voorschrift naar een erkende Nederlandse apotheek stappen, wordt dat door de vingers gezien.’

De Block

Ook de kweek van medicinale cannabis is nog illegaal. De plannen van Rendocan staan of vallen dan ook met de aanpassing van het juridisch kader. Maggie De Block (Open VLD), de federale minister van Volksgezondheid, werkt aan een wetsvoorstel. ‘De dag dat er groen licht is, steken we de spade in de grond. De bouwplannen zijn al uitgetekend en de vergunningsaanvragen ingediend. We willen snel vooruit. We willen de trein niet missen’, zeggen Peters en Vanvinckenroye.

De Belgische start-up Rendocan zoekt 20 miljoen euro om jaarlijks 5 ton medicinale cannabis te kweken en onderzoek te doen naar nieuwe cannabissoorten.

Rendocan is niet de enige die op de cannabistrein springt. Het beursgenoteerde Fagron sloot enkele maanden geleden een deal met een Canadees bedrijf om zijn cannabis bij Duitse apotheken te verdelen. En ook Bedrocan, de enige erkende kwekerij in Nederland, sloot een Duits contract voor de verkoop van honderden kilo’s per jaar.

Bedrocan - dat zichzelf steevast ‘een farmabedrijf’ noemt - is waar de twee Belgische ondernemers zich aan willen spiegelen. Het Nederlandse bedrijf ademt de steriliteit van een ziekenhuis uit, met werknemers in witte pakken en beschermende handschoenen. Bedrocan werkt volgens de normen van de farma-industrie waarbij alles van a tot z in protocollen is gegoten. Zoals elke pil van medicijn X dezelfde chemische samenstelling moet hebben, geldt dat ook voor de vijf cannabissoorten die Bedrocan teelt.

Veredeling

Er is onderzoek nodig om per aandoening een specifieke cannabis te ontwikkelen en dat is precies wat Rendocan in Limburg plant te doen. Op de biotechcampus Bioville van de Universiteit Hasselt sleutelen een tiental onderzoekers nu al aan de cannabis van de toekomst. Om vervolgens in Kinrooi via veredelingsprogramma’s de ideale planten te telen.

‘We beschouwen onszelf als een biotechbedrijf en we gaan toegevoegde waarde leveren door nieuwe zaden te ontwikkelen’, zegt Peters. Hij noemt zichzelf lachend ‘de Edwin Moses van de cannabis’, verwijzend naar de man die als CEO van het biotechbedrijf Ablynx honderden miljoenen euro’s bij investeerders wist te verzamelen.