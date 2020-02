Eerste loting gratis Pia-medicijn

Een loterij beslist maandag welke acht patiënten als eersten een gratis dosis Zolgensma krijgen, de eenmalige gentherapie van Novartis en het duurste medicijn ter wereld.

Een loterij laten beslissen wie wereldwijd de peperdure gentherapie Zolgensma gratis krijgt, stuit al een tijd op fel protest. Vorige week bestempelden de ministers van Volksgezondheid van België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland zo'n systeem als 'mensonwaardig en blind voor de morele waarden'.

Zolgensma is een eenmalige gentherapie voor patiënten met de zeldzame spierziekte SMA en kost 1,9 miljoen euro. De behandeling van het Amerikaanse biotechbedrijf Avexis, eigendom van de Zwitserse farmareus Novartis, is nog niet toegelaten op de Europese markt en is in ons land bekend door de inzamelactie voor baby Pia.

We zitten met een beperkte productiecapaciteit. Karel Fol country manager Benelux, AveXis

In afwachting van de toelating in Europa stelt Avexis buiten de VS, waar het wel is toegelaten, 100 dosissen gratis ter beschikking van patiënten jonger dan twee jaar.

Karel Fol, country manager Benelux van AveXis, zegt maandag dat het bedrijf 'openstaat voor voorstellen' en zal luisteren naar patiëntenorganisaties en artsen om het gecontesteerde selectieprogramma eventueel te herzien. 'De voorwaarde is dat elke patiënt dezelfde kans krijgt en dat geen land voorrang krijgt.'

'Geen heksenjacht'

Om in aanmerking te komen moeten behandelende artsen een verzoek indienen. Maandag worden de eerste acht patiënten geloot, daarna volgen er elke twee weken vier. Hoeveel patiënten meedingen en hoeveel Belgische patiënten kandidaat zijn, wil Avexis niet zeggen 'om privacyredenen en om geen heksenjacht te ontketenen'.

'Uiteraard hebben we alle begrip voor de kritiek op het systeem', zegt Fol, 'maar we zitten nu eenmaal met een beperkte productiecapaciteit. Bovendien hebben we dosissen nodig voor klinische studies en de Amerikaanse patiënten.'

Schermvullende weergave Maandag worden de eerste acht patiënten geloot die gratis behandeld zullen worden met Zolgensma, 's werelds duurste medicijn. ©ISOPIX

Zolgensma wordt in één productiesite geproduceerd, een tweede is pas deze maand opgestart en zal pas in 2021 productieklaar zijn. 'Een onafhankelijk, internationaal bio-ethisch comité adviseerde ons dat een blinde selectie het eerlijkst is,' zegt Fol ter verdediging van de omstreden loterij.