Eigenaar technologie achter vaccin haalt 111 miljoen dollar op bij beursgang

Vaccitech, de Britse eigenaar van de technologie achter het Oxford-AstraZeneca-vaccin, wordt gewaardeerd op 579 miljoen dollar bij zijn beursgang op de Amerikaanse Nasdaq.

Vaccitech, de Britse biotechstart-up die in 2016 is opgericht door Sarah Gilbert en Adrian Hill, twee topwetenschappers van de Universiteit van Oxford, haalt 111 miljoen dollar op bij zijn beursgang op de Amerikaans techbeurs Nasdaq. Dat bericht de Britse zakenkrant Financial Times.

Het Britse biotechbedrijf is de eigenaar van de technologie achter het Oxford-AstraZeneca-coronavaccin. Vaccitech wordt nu gewaardeerd op 579 miljoen dollar. Het werd sinds de oprichting geruggensteund door private investeerders als het Chinese Tencent, het Amerikaanse durfkapitaalfonds Google Ventures en het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead, bij ons bekend als partner van Galapagos.

Vaccitech zal 1,4 procent van de netto-inkomsten ontvangen als het AstraZeneca-vaccin na de pandemie met winst verkocht wordt. Het farmabedrijf maakt het vaccin tijdens de pandemie zonder winstoogmerk.

Vaccins in de pijplijn

Vaccitech ontwikkelde een technologieplatform op basis van een adenovirus, in het geval van het AstraZeneca-vaccin een verkoudheidsvirus dat chimpansees treft. Een verzwakte, onschadelijke versie van dat virus smokkelt als koerier genetisch materiaal van het coronavirus in het lichaam en brengt zo een afweerreactie op gang.

Vaccitech werkt ook aan een ander coronavaccin dat als boostershot gebruikt zou worden voor wie al twee prikken kreeg van het AstraZeneca-vaccin.

Met dezelfde technologie werkt het Britse biotechbedrijf ook aan andere vaccins, onder meer tegen het MERS-coronavirus en gordelroos. Daarnaast werkt het biotechbedrijf, dat ook inzet op immunotherapie, aan behandelingen voor prostaatkanker, chronische hepatitis en het humaan papillomavirus.

Vrijdag raakte bekend dat AstraZeneca in het eerste kwartaal 275 miljoen dollar omzet puurde uit de verkoop van zijn coronavaccin. Het Brits-Zweedse bedrijf heeft in het eerste kwartaal 68 miljoen vaccindosissen in de omzet geboekt, en haalde het merendeel van de omzet, 224 miljoen dollar, in Europa.