Eindspurt goudhaantje verdubbelt cashburn Argenx

Het Gentse biotechbedrijf zag het voorbije jaar de kosten oplopen tot 475 miljoen euro, maar beschikt over een comfortabele cashbuffer van intussen 2,5 miljard.

Het is een ijzeren wetmatigheid in de biotech: onderzoek en ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen kost handenvol geld, en al zeker naarmate de finish in zicht komt.