'Er zijn geen winnaars in het verhaal van Asit Biotech'

Frank Hazevoets is als CEO ‘the last man standing’ op het zinkende schip van Asit Biotech. Hij haalt alles uit de kast om een doorstart mogelijk te maken. ‘Het is niet noodzakelijk een mooi einde, maar het is een einde.’

Terwijl het biotechbedrijf Argenx furore maakt op Nasdaq, zit Asit Biotech in een verdomhoekje op de Brusselse beurs. Het vervelde het voorbije jaar tot een lege beursschelp met slechts één werknemer: CEO Frank Hazevoets.

Hij kwam in april 2019 aan boord bij het bedrijf. Amper een half jaar na zijn komst bleek uit studies dat het allergiemedicijn van Asit niet beter werkte dan een placebospuitje. Alle hoop op enige toekomst werd daarmee de kop ingedrukt.

Palliatieve zorg

Een langgerekte periode van palliatieve zorg volgde. Het bedrijf vroeg bescherming aan tegen schuldeisers, om de strategische opties in alle rust te bekijken. De cash was bijna op, en ruim onvoldoende om de schuldenberg van zo’n 10 miljoen euro terug te betalen. Investeerders overtuigen extra centen bij te pompen, was onmogelijk wegens de belabberde resultaten van het medicijnenonderzoek. Alle onderzoeksactiviteiten werden stilgelegd en een twintigtal werknemers belandde op straat.

Ik ben de last man standing. Ja, dat is soms een beetje eenzaam. Frank Hazevoets CEO Asit BIotech

Enkel Hazevoets bleef op post om de resterende zaken zo goed mogelijk af te handelen. ‘The last man standing’, zegt hij. ‘Ja, dat is soms een beetje eenzaam. En natuurlijk is het leuker om mee te werken aan een succesverhaal. Maar er zijn ook verhalen die niet goed aflopen. Daar hoor je misschien minder over, maar ook die verdienen een afwikkeling. Er waren veel betrokken partijen die ik op dezelfde lijn moet zien te krijgen. Het was zeker een boeiende job.'

Doorstart

Uiteindelijk lijkt er na veel zwoegen en zweten toch een doorstart te zullen komen. Met de Franse groep DMS werd een voorakkoord gesmeed om Asit Biotech als lege beursschelp te gebruiken. DMS zou op die manier zijn divisie medische beeldvorming op de Brusselse beurs krijgen.

De schuldeisers stemden intussen ook in met een gedeeltelijke schuldkwijtschelding, en dat akkoord werd gehomologeerd door de rechtbank.

De laatste stap in het hele palliatieve proces is nu de fusietransactie met DMS afronden. ‘Daar gaan we hard aan werken en proberen zo goed mogelijke voorwaarden te bedingen voor onze aandeelhouders’, klinkt het.

Maar veel heeft Asit Biotech in die onderhandelingen niet te bieden heeft, enkel een zitje op de Brusselse beurs, enkele miljoenen euro schulden en technologie die nog niets heeft opgeleverd. Dat aandeelhouders Asit Biotech nog altijd bijna 10 miljoen euro waard achten op de beurs, lijkt aanzienlijk overdreven.

Alles wat we bij de onderhandelingen uit de brand slepen, is een plus. Het alternatief is dat er niets meer overblijft voor de aandeelhouders.

Dat er voor de bestaande Asit-aandeelhouders na een transactie – en daarmee gepaard gaande verwatering - niet veel zal overblijven, is duidelijk.

‘Alles wat we bij de onderhandeling uit de brand slepen, is een plus. Het alternatief is dat niets meer overblijft’, zegt Haezevoets. ‘We hebben gevochten, en er is een einde in zicht. Het is niet noodzakelijk een mooi einde. Er zijn geen winnaars in dit verhaal, maar het is een einde. En dat betekent ook een nieuw begin, en we zien wel waar dat eindigt.’