Etalage voor gezondheidszorg van (over)morgen

In de schaduw van de Imec-toren in Leuven opent zondag het Health House, een interactief centrum waar wordt uitgepakt met de medische spitstechnologie van de toekomst.

Hoe klinkt een epilepsieaanval in het hoofd van wie er een krijgt? Verdacht veel als velcro die wordt losgetrokken, zo blijkt uit een virtual-realityervaring in het splinternieuwe Health House in het Wetenschapspark Arenberg.

Bezoekers kunnen er via VR meemaken wat in onze hersenen gebeurt bij een epilepsieaanval en hoe dat met moderne technologie behandeld kan worden. De start-up Nanopixel ontwikkelde de toepassing in opdracht van Health House, met immersief geluid van de muziekartiest Ozark Henry en in nauw overleg met Wim Van Paeschen, de epilepsiespecialist van de KU Leuven.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

‘Alles is wetenschappelijk, zo waarheidsgetrouw mogelijk’, zegt Isabelle François van Health House. Dat past in de bedoeling van het exhibitiecentrum, waar Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) zondag officieel het lint komt doorknippen: de wetenschappelijke expertise die in Leuven en omgeving aanwezig is zo tastbaar mogelijk voorstellen.

Professionaliteit

‘Er zit bijzonder veel kennis in de onderzoekscentra hier in Leuven en de rest van Vlaanderen. Dat kan je op een interessantere manier naar buiten brengen dan met een powerpointpresentatie’, zegt Bart De Moor, hoogleraar aan de KU Leuven en initiatiefnemer van Health House. De voormalige kabinetschef was in de jaren 80 ook een van de grondleggers van Technopolis. Maar waar het wetenschapspark populariserend is, wil Health House professionaliteit uitstralen. ‘Al hopen we op termijn ook het grote publiek te ontvangen.’

De Moor verzamelde vijf partners en geldschieters: de KU Leuven, het UZ Leuven, de stad Leuven, Imec en de provincie Vlaams-Brabant. Samen schraapten ze een budget van 1,5 miljoen euro bij elkaar. Health House wil geen museum zijn, maar een interactief digitaal centrum om kennis en technologie te etaleren. Afhankelijk van het publiek en van het thema kunnen verschillende ‘storylines’ worden geüpload. ’s Ochtends een expo over kanker bijvoorbeeld, en in de namiddag een opleiding rond Parkinson. ‘We moeten constant kunnen updaten omdat het zo snel vooruitgaat.’

Protheses op maat

In een van die digitale omgevingen worden bezoekers verwelkomd door AMI: Artificial Medical Intelligence. De computerstem neemt ons mee door de verschillende ruimtes, en door een mensenleven. Ze vertelt hoe het in de toekomst mogelijk zal zijn met vroege DNA-tests ziektes al bij foetussen op te sporen en te genezen voor ze uitbreken.

Protheses zullen exact op maat uit een 3D-printer rollen en kunstmatig gegenereerde huid kan door brand beschadigde huid vervangen. VR-therapie kan helpen tegen psychische aandoeningen en geeft mensen die aan een ziekenhuisbed gekluisterd zijn de kans om te ontsnappen in een buitenwereld naar keuze.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

Een van de blikvangers is een virtuele anatomietafel. Daarop kan, 500 jaar na Vesalius, een driedimensionale reproductie van een menselijk lichaam tot in de kleinste details gedissecteerd worden. In de 3Dkamer wordt de jongste genetische spitstechnologie verklaard waarmee we onze genen kunnen knippen en plakken om aandoeningen preventief aan te pakken.