Europa erkent Argenx-medicijn als weesgeneesmiddel

Vorig jaar stak het bedrijf die lucratieve status al op zak in de VS.

Goed nieuws bij Argenx . Zijn kandidaat-medicijn ARGX-113 voor een zeldzame spierziekte is door de Europese Commissie erkend als weesgeneesmiddel. In de VS stak het medicijn eerder al die status op zak.

Beleggers houden van 'orphan drugs' of weesgeneesmiddelen omdat ze er een vrijgeleide in zien om er zowat eender welke prijs op te kleven. Weesgeneesmiddelen zijn middelen voor zeldzame ziektes waar geen andere behandeling voor bestaat. Aan het statuut kleven een aantal voordelen, zoals belastingaftrek voor onderzoekskosten en langere marktexclusiviteit. Het marktpotentieel wordt op enkele honderden miljoenen geschat.

Koersexplosie

De erkenning in de VS, een markt goed voor 60.000 patiënten , hielp de Argenx-aandelenkoers vorig jaar meer dan verdrievoudigen. Eind vorig jaar werd het bedrijf 1 miljard euro waard . Na een verdere klim met 20 procent dit jaar staat de teller ondertussen op 2 miljard.

ARGX-113 biedt hoop voor tienduizenden patiënten die af te rekenen hebben met myasthenia gravis (‘ernstige spierzwakte’). Dat is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem in plaats van indringers de eigen lichaamscellen aanvalt waardoor de signaaloverdracht tussen zenuwen en spieren verstoord geraakt.

De spierverzwakking kan zich – afhankelijk van patiënt tot patiënt – manifesteren in het ganse lichaam. De symptomen variëren van vermoeide ledematen tot slikstoornissen, gezichtsverlies en ademhalings- en spraakproblemen. De ziekte verhindert dat patiënten kunnen werken of een normaal sociaal leven kunnen leiden.

Lama's

Argenx werd opgericht door enkele Ablynx-oudgedienden. Net als Ablynx vond ook Argenx de inspiratie bij kameelachtigen zoals lama’s en het probeert de specifieke kenmerken van hun antilichamen in menselijke antistoffen in te brengen. Die technologie is, zo blijkt, toepasbaar in verschillende ziektedomeinen, met als eerste focus auto-immuunziektes en kanker.