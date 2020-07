Europa neemt optie op 300 miljoen vaccins Sanofi

De Europese Commissie heeft 300 miljoen potentiële coronavaccins gereserveerd bij de Franse farmareus Sanofi. De Belgische vestiging van GSK, met wie Sanofi samenwerkt, speelt een hoofdrol in de productie.

GSK België

Via de overeenkomst met Sanofi hebben de 27 lidstaten van de Europese Unie de optie om het vaccin aan te schaffen. Zodra dat veilig en werkzaam blijkt, is er een contractueel kader om 300 miljoen dosissen aan te kopen namens de EU-landen.

We weten vandaag nog niet welk vaccin uiteindelijk het beste zal werken, Europa investeert in een gediversifieerde portfolio van veelbelovende vaccins op basis van verschillende technologieën.

GSK België laat weten dat het een sleutelrol zal spelen. Het adjuvant van het vaccin, een effectversterkende stof, zal geproduceerd worden op de GSK-site in het Waals-Brabantse Waver. De adjuvanttechnologie werd dan weer ontwikkeld in de vestiging in Rixensart.