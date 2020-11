Europa sluit deal met CureVac voor 405 miljoen coronavaccins

Begin november kwam CureVac met bemoedigende resultaten over zijn vaccin. Uit een fase 2-studie bleek een sterke immuniteitsrespons bij 250 proefpersonen. ‘Dat is heel bemoedigend’, zei CureVac-CEO Franz-Werner Haas toen. ‘Het is de bevestiging dat we op de goeie weg zijn.’ Het bedrijf maakt zich sterk nog dit jaar over te gaan tot fase 3-testen, waarbij duizenden proefpersonen het vaccin toegediend krijgen.