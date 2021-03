Europa zet licht op groen voor Nederlandse AstraZeneca-site

Na lang wachten en veel ergernis onder Europese beleidsmakers is de kogel door de kerk. De Nederlandse site van Halix in Leiden, een onderaannemer voor de productie van coronavaccins van AstraZeneca, krijgt groen licht van de Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA).

De opstart in Leiden is cruciaal om de Europese productie van het vaccin van AstraZeneca, dat tot dusver veel minder leverde dan beloofd, op te krikken. In het Europese contract met AstraZeneca is sprake van vier sites: naast Halix zijn er die van het Amerikaanse Thermo Fisher in het Waalse Seneffe en twee andere in het Verenigd Koninkrijk.