Europees groen licht voor AstraZeneca-vaccin

Het EMA keurt het vaccin ontwikkeld door de universiteit van Oxford en het farmabedrijf AstraZeneca goed voor gebruik in Europa. Het agentschap gelooft dat het vaccin ook voor 65-plussers voldoende bescherming biedt.

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft de knoop doorgehakt. Het geeft een voorlopige marktgoedkeuring aan het AstraZeneca-vaccin, ook voor 65-plussers. Als de Europese Commissie het advies bekrachtigd, is het het derde vaccin dat op de Europese markt komt, na het Pfizer/BioNTech en het Moderna-vaccin.

De beslissing is cruciaal voor de vaccinatiecampagnes in heel de Europese Unie. De Europese Commissie heeft met een bestelling van 400 miljoen dosissen zwaar op het vaccin ingezet. Ook voor ons land, dat op 7,7 miljoen dosissen rekent, is het een cruciaal onderdeel van onze strategie. Het AstraZeneca-vaccin heeft een paar voordelen in vergelijking met zijn concurrenten: het is een pak goedkoper en het kan in een gewone frigo worden bewaard.

Het is verrassend dat het EMA geen bijkomende voorwaarden aan de voorlopige goedkeuring verbindt. Gisteren nog besliste Duitsland op eigen houtje het vaccin af te raden voor de leeftijdscategorie boven 65 jaar. Het vaccincomité van het onafhankelijke Robert Koch Instituut, dat de Duitse overheid adviseert, acht dat er niet genoeg gegevens zijn om de werkzaamheid van het vaccin te beoordelen in die leeftijdsgroep.

Het EMA gaat daar niet in mee. Het erkent dat er weinig gegevens zijn over de werkzaamheid bij 65-plussers omdat de meeste proefpersonen in de studies tussen 18 en 55 jaar waren. Maar de ervaring met andere vaccins en de immuunrespons in die leeftijdsgroep, doet het agentschap toch besluiten dat het vaccin ook voor oudere mensen kan worden gebruikt. Het verwacht dat er snel meer duidelijkheid komt nu nieuwe studies wel met veel oudere proefpersonen werken.

Immuunrespons

AstraZeneca-CEO Pascal Soriot erkende dinsdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica al dat er beperkte data beschikbaar zijn, maar onderstreepte tegelijk dat hun gegevens duidelijk maken dat het vaccin bij oudere mensen een aanzienlijke immuunrespons triggert. 'Ik zou het begrijpen als bepaalde landen voorzichtig willen zijn en onze vaccins gebruiken voor jongere groepen', klonk het.

De voorlopige goedkeuring is goed nieuws voor de Belgische vaccinatiestrategie. Die rekent sterkt op het AstraZeneca-vaccin als vanaf maart de 65-plussers en de chronisch zieken aan de beurt zijn voor een spuitje. De vrees bestond dat we die strategie helemaal zouden moeten omgooien.

Het vaccin van AstraZeneca en Oxford is op meerdere vlakken een zorgenkind. Eind vorige week liet het farmabedrijf plots weten dat het 60 procent minder dosissen kan leveren aan de Europese Unie dan initieel vooropgesteld, door productieproblemen bij de Belgische onderaannemer Henogen in Seneffe. Dat nieuws is de aanleiding voor een fikse ruzie tussen de twee partijen, die blijft etteren.