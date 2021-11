Europese Commissie sluit vaccindeal met Franse Valneva

De Europese lidstaten kunnen via een deal met het Franse farmabedrijf Valneva de komende twee jaar tot 60 miljoen dosissen kopen van diens kandidaat-coronavaccin, dat gebaseerd is op klassieke technologie.

Volgend jaar kunnen alle lidstaten zo'n 27 miljoen dosissen aankopen. In 2023 kan dat oplopen tot 60 miljoen. De eerste levering wordt verwacht in april 2022.

Klassieke technologie

Het vaccin VLA2001 bestaat uit chemisch geïnactiveerde virusdeeltjes, waardoor het coronavirus onschadelijk is gemaakt. Het wordt gecombineerd met twee hulpstoffen die het immuunsysteem een extra boost geven.

Het gaat om het achtste vaccincontract van de Commissie. Zodra het is goedgekeurd, kunnen de lidstaten er hun bevolking mee laten vaccineren of beslissen het vaccin te schenken aan landen met lagere en middelhoge inkomens. De EU-landen kunnen hun vaccins ook onderling doorgeven.

‘Het contract maakt het mogelijk het vaccin aan te passen aan nieuwe varianten’, zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ‘Onze brede portefeuille zal ons helpen Covid-19 en de varianten in Europa en daarbuiten te bestrijden.’

‘Zodra het door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) veilig en doeltreffend is verklaard, zal het vaccin van Valneva een extra optie zijn in onze brede portefeuille’, zegt commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Opsteker

De Europese deal is een opsteker voor het farmabedrijf, nadat de Britse regering in september een contract van 190 miljoen dosissen had verbroken. Volgens Londen kwam de fabrikant zijn leveringsafspraken niet na, maar Valneva ontkende dat.