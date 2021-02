Europese farmawaakhond start versnelde evaluatie Curevac-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) meldt vrijdag in een persbericht dat het begonnen is met een 'rolling review' van het vaccin van het Duitse biotechbedrijf Curevac.

Normaal neemt de Europese farmawaakhond een vaccin pas onder de loep nadat een farmabedrijf alle testen heeft afgewerkt en alle klinische data heeft bezorgd. Deze meer flexibele manier van werken maakt het mogelijk wat tijd te winnen in een situatie waarin tijd essentieel is.

Nog wachten op veel data

mRNA

Het Curevac-vaccin maakt, zoals de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, gebruik van mRNA-technologie. Dat houdt in dat een stukje genetische 'software' wordt ingespoten, die enkele lichaamscellen rond de prikplek de tijdelijke instructie geeft om het eiwit te produceren dat het coronavirus zijn stekelige uiterlijk geeft. Ons lichaam herkent dat eiwit als een indringer en maakt er antistoffen en immuuncellen tegen aan, die in actie schieten als de gevaccineerde later in contact komt met het echte coronavirus.