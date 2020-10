'Europese waakhond start versnelde evaluatie Oxford-vaccin'

Zo'n procedure laat het EMA als regulator toe om al data te evalueren terwijl de klinische testen nog lopen, met als voordeel dat het sneller kan inschatten of het met het vaccin de goede kant opgaat. Normaal neemt de Europese farmawaakhond een vaccin pas onder de loep nadat een farmabedrijf alle testen heeft afgewerkt en alle klinische data heeft bezorgd.

Het Britse vaccin, dat wereldwijd als één van de frontrunners in de derde (en laatste) fase van klinische testen zit, zou het eerste zijn dat in aanmerking komt voor een evaluatieprocedure in de Europese Unie. AstraZeneca en het EMA wilden geen commentaar geven op berichtgeving.