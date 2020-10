Evelyn du Monceau zwaait na 36 jaar af bij UCB

Du Monceau, haar echtgenoot Diego is voorzitter van ING België, is geboren als Evelyn Janssen. Haar grootvader Emmanuel was de eerste topman van UCB, dat zelf in 1928 als een soort spin-off van chemiereus Solvay ontstaan is. Haar grootmoeder Paule Van Parys was een kleindochter van Ernest Solvay, in 1863 oprichter van de gelijknamige chemiereus.