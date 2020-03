Ex-CEO Bayer investeert in Gents biotechbedrijf

Tot vorig jaar was hij ook voorzitter van Unilever. En tussen 2010 en 2016 was hij CEO van de multinational Bayer, die onder zijn leiding de focus verschoof naar geneesmiddelen, landbouwtechnologie en gewasbescherming. Sinds de overname van Plant Genetic Systems heeft Bayer een vestiging in Gent, waar het onderzoek doet naar nieuwe plantenrassen die beter bestand zijn tegen insecten, droogte...

Schimmels

Dekkers is de Gentse agrotechnologiecluster blijkbaar niet vergeten. Via zijn fonds - opgericht in 2017 - heeft hij zijn oog laten vallen op Biotalys, het voormalige Agrosavfe. Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsproducten. Het verst gevorderde is een product tegen botrysschimmel. Die manifesteert zich onder andere als wit-grijze pluisjes op aardbeien, maar ook op aubergines, meloenen, tomaten en druiven. Het product zal vermoedelijk in 2022 op de Amerikaanse markt komen.