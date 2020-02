Ex-CEO Fagron: 'Dit heeft niets met wraak te maken'

Hans Stols, de voorzitter van CEBAN: 'We gaan ook kijken naar de interessante markten waar Fagron actief is.'

Hans Stols loodste het beursgenoteerde Fagron door een crisis, werd aan de kant gezet en gaat nu aan de slag bij de grootste concurrent in Nederland. ‘Dit heeft niets met wraak te maken. Zeker niet.’

De Nederlander Hans Stols is sinds november vorig jaar de voorzitter van CEBAN (Centrale Bereidingsapotheek Nederland). Het bedrijf specialiseert zich in op maat gemaakte bereidingen - pillen, crèmes, gels... - voor Nederlandse apothekers. Het zit daarmee in het vaarwater van Fagron, waar Stols tien jaar bestuurder was en twee jaar CEO.

Stols nam in 2015 de leiding van Fagron over, op een moment dat het pompen of verzuipen was. Een te ambitieus Amerikaans avontuur was afgelopen met een sisser en torenhoge schulden. Stols herstructureerde het bedrijf en sloot met de schuldeisers en nieuwe investeerders (waaronder Waterland, Balcaen en Coucke) een deal.

Er zullen misschien mensen denken: 'Goh Hans, hij zal wel kwaad zijn.' Maar nee hoor. Hans Stols ex-CEO Fagron en nieuwe voorzitter CEBAN

Stols bracht het bedrijf uit de gevarenzone, maar werd eind 2017 aan de kant geschoven. Hij verdween meteen ook uit de raad van bestuur. 'Nieuwe fase in de groei van het bedrijf, nieuwe CEO', was het officiële commentaar. ‘Gezamenlijk overleg’, zegt hij nu. ‘Ik doe dit niet uit wraak. Zeker niet. Er zullen misschien mensen denken: 'Goh Hans, hij zal wel kwaad zijn.' Maar nee hoor.'

Stols zegt alle deuren tot het laatste moment te hebben opengehouden. Ook een terugkeer als Fagron-bestuurder zou hij overwogen hebben, maar een dergelijk voorstel kwam er niet. 'Het is een mooie club, een mooi bedrijf. Ik word er niet gelukkiger van als het minder gaat met Fagron. Anderzijds, we zijn nu wel concurrenten’, zegt Stols die zijn niet-concurrentiegeding 'netjes uitzat'.

Expansie

Met Stols - met 30 jaar ervaring in de sector - als voorzitter en met een nieuwe aandeelhouder (de investeringsmaatschappij Bencis) lijkt CEBAN zich klaar te stomen voor expansie. In Nederland én daarbuiten. ‘Het is de bedoeling te internationaliseren. Hoeveel geld er beschikbaar is? Voldoende. We zullen ook kijken naar de interessante landen waar Fagron aanwezig is. Maar er is genoeg ruimte om te groeien en te innoveren, zonder een prijzenslag te veroorzaken’, zegt Stols.

Start-up

Fagron heeft nog andere katjes te geselen in de thuismarkten België en Nederland, die volgens ING-analist Stijn Demeester voor ongeveer een derde van de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) tekenen. Demeester wijst op de komst van ACE Pharmaceuticals, een start-up waar twee ex-Fagron-werknemers achter schuilen. Het opende eind vorig jaar in Nederland een nieuwe fabriek voor apothekersbereidingen en heeft ook een juridische entiteit in ons land opgericht.

Worstcasescenario

ING waarschuwt dat Fagron in Nederland op moeilijke jaren afstevent. In een worstcasescenario, met margedruk en verlies van marktaandeel, kan Fagron in Nederland 27 miljoen euro omzet en 10 miljoen euro ebitda verliezen tegen 2021.