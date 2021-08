Ex-Fagron-toppers leggen oud-werkgever vuur aan de schenen

In Europa krijgt Fagron, de specialist in apothekersbereidingen, groeiende concurrentie van Ace Pharmaceuticals, Ceban en Pharma Chemicals, waar tal van oudgedienden van Fagron de lakens uitdelen.

Fagron, de beursgenoteerde Nederlands-Belgische leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen, leverde donderdag een mak halfjaarrapport af. De omzet brokkelde af tot 276,6 miljoen euro, een daling van 1 procent tegenover een jaar eerder.

Daarnaast kwam de ebitda-winstmarge onder druk. Ze zakte van 22,6 naar 20,2 procent. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) ging 11 procent lager naar 56 miljoen euro. Netto zakte de winst met 15 procent naar 26,9 miljoen euro of 0,37 euro per aandeel.

Terwijl in Noord-Amerika de omzet met 3 procent steeg (82,2 miljoen euro) en in Zuid-Amerika met 7 procent (65,4 miljoen euro), zag Fagron zijn omzet in de cruciale EMEA-zone - Europa, en dan vooral de Benelux - met 6 procent dalen naar 129 miljoen euro.

Meer spelers

Europa weegt klassiek zwaar bij Fagron. In 2020 tekende de regio voor een kleine helft van de omzet en een ruime helft van de bedrijfswinst van de groep. CEO Rafael Padilla zegt dat de concurrentie 'geen materiële impact heeft', maar feit is dat tal van voormalige Fagron-kleppers bij andere spelers de handschoen opnemen.

Fagron veegt de concurrentie op de Europese markt steevast onder de mat, maar die speelt zeker al in België, Nederland en Frankrijk. Michaël Hillaert Ex-topmanager Fagron

Zo nam het Nederlandse Ceban, een producent van apothekersbereidingen die bij onze noorderburen al een te duchten Fagron-concurrent was, in maart een meerderheidsbelang in het Belgische Magis Pharma uit Kontich. Saillant detail: de voorzitter van Ceban is een Fagron-oudgediende: oud-CEO Hans Stols.

Tegelijkertijd vissen in België, Frankrijk en Nederland nog twee andere ex-Fagron-kleppers in dezelfde vijver: oud-CEO Ger van Jeveren en oud-Fagron-topmanager Michaël Hillaert, samen de meerderheidsaandeelhouders van de holding Pharmentum, waaronder de activiteiten vallen van Pharma Chemicals in België, Nederland en Frankrijk.

Ace Pharmaceuticals België

'Fagron veegt de concurrentie op de Europese markt steevast onder de mat, maar die speelt zeker al in België, Nederland en Frankrijk', zegt Hillaert, bij Fagron tussen 2003 en 2016 verantwoordelijk voor Europa, met uitzondering van Nederland en Zuid-Europa.

'Bij Pharma Chemicals, dat we in 2019 overnamen, werken 35 mensen in België, Frankrijk en Nederland. In 2020 boekten we een omzet van 10 miljoen euro. In België groeit onze omzet jaarlijks met zo'n 30 procent, in Frankrijk met 50 procent. We hebben Pharmacie Delpech, de grootste Franse magistrale bereider, als klant kunnen afsnoepen van Fagron.'

Hillaert en Van Jeveren sloten met de holding Pharmentum ondertussen ook al een joint venture af met het Nederlandse Ace Pharmaceuticals, dat vorig jaar een nieuwe fabriek voor apothekersbereidingen in Nederland opende en geleid wordt door twee voormalige Fagron-toppers: Jan-Willem Popma en Jan Verwaal.

'We zullen in ons land de juridische entiteit Ace Pharmaceuticals België runnen, die we aan het opstarten zijn', zegt Hillaert. 'Enerzijds zullen we geregistreerde geneesmiddelen die bij Ace in Nederland zijn gemaakt in België verkopen. Anderzijds kunnen we in Nederland magistrale bereidingen voor Belgische ziekenhuizen laten maken.'

In korte tijd heeft Fagron er ontegensprekelijk concurrentie bijgekregen. Stijn Demeester Analist ING

Hillaert wijst erop dat Fagron in België eveneens af te rekenen krijgt met de concurrentie van de coöperatieve Febelco, de marktleider onder de farmaceutische groothandelaren. 'Febelco heeft met Febelcare niet alleen een eigen merk van OTC-producten (voorschriftvrije producten, red.), maar heeft sinds vorig jaar ook een eigen merk van grondstoffen. Bij zijn coöperanten zitten een 2.000-tal apotheken, die het aan zich wil binden. In België produceren wij met Pharma Chemicals zo'n 90 procent van de grondstoffen van Febelco.'

Concurrentie zal blijven

Volgens ING-analist Stijn Demeester is er voor Fagron in korte tijd 'ontegensprekelijk concurrentie bijgekomen' op de Beneluxmarkt. 'Je ziet dat de brutomarge van Fagron de voorbije jaren is afgenomen, wat op een mindere concurrentiepositie kan wijzen.'

'Zelf wijst Fagron in zijn halfjaarrapport op de dubbele impact van Covid-19. Enerzijds had die een negatief effect op de volumes, omdat mensen bijvoorbeeld minder naar de dokter gingen en niet-urgente zorg werd uitgesteld in ziekenhuizen. Anderzijds duwde de coronacrisis de prijzen voor ingrediënten, grondstoffen en transport naar omhoog.'

'In hoeverre de concurrentie een rol zal spelen in Europa, zal wellicht al in de tweede jaarhelft blijken en wanneer die spelers meer transparantie geven over hun cijfers.'

Hogere prognose voor fabriek in VS

Beleggers reageren, na een aanvankelijke koersdip na de opening, positief op het halfjaarrapport. Een mogelijke verklaring ligt in de hogere doelstelling voor de megafabriek in het Amerikaanse Wichita (Kansas), zo geeft Frank Claassen, analist bij DegroofPetercam, aan. Die fabriek zou in 2022 125 miljoen in plaats van 'ruim 100 miljoen' dollar omzet moeten draaien.