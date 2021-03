Experimenteel gehoorapparaat kan hersengolven registreren

KU Leuven-onderzoekers slaagden er voor het eerst in om via een gehoorimplantaat hersengolven te meten. Die geven weer hoe goed of slecht iemand hoort. Dat opent deuren naar doeltreffendere implantaten.

Dankzij een gehoorimplantaat dat wordt ingeplant in de cochlea of het slakkenhuis kunnen mensen met ernstig gehoorverlies horen. Een audioloog stelt het apparaat in op basis van de input van de gebruiker, al knelt daar soms het schoentje.

Denk aan kinderen die doof geboren worden of ouderen die lijden aan dementie. Zij kunnen moeilijker inschatten en communiceren hoe goed ze de geluiden horen, waardoor hun implantaat niet optimaal is afgesteld.

Een mogelijke oplossing is het implantaat af te stellen op basis van de hersengolven. Die bevatten informatie over hoe de persoon het geluidssignaal verwerkt. Zo’n objectieve meting kan via een elektro-encefalogram (EEG), waarbij elektrodes op het hoofd worden geplaatst. Het zou efficiënter zijn als het implantaat de hersengolven registreert om de gehoorkwaliteit te meten.

We gebruikten een experimenteel implantaat dat werkt als een normaal implantaat, maar met een betere toegang tot de elektronica, via een extern draadje aan het oor. Ben Somers Postdoctoraal onderzoeker KU Leuven

Leuvense primeur

Een onderzoek van de KU Leuven, samen met de Australische producent van hoorapparaten Cochlear, heeft bij Amerikaanse proefpersonen in Denver voor het eerst aangetoond dat dat mogelijk is. 'We gebruikten een experimenteel implantaat dat werkt als een normaal implantaat, maar met een betere toegang tot de elektronica, via een extern draadje aan het oor', zegt Ben Somers, postdoctoraal onderzoeker van de onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie.

'In een cochleair implantaat zitten elektrodes die de gehoorzenuw stimuleren. Zo worden geluidssignalen doorgestuurd naar de hersenen. In ons onderzoek zijn we erin geslaagd via die geïmplanteerde elektrodes ook de hersengolven te registreren die ontstaan als reactie op het geluid. Dat is een primeur. Een bijkomend voordeel is dat we door een slimme keuze van meetelektrodes grotere hersenresponsen kunnen meten dan de klassieke EEG-meting met elektrodes op het hoofd.'

Zelfsturend apparaat

Een implantaat dat hersengolven kan registreren en de gehoorkwaliteit kan meten, biedt voordelen, zegt professor Tom Francart, medeauteur van de studie die in het vakblad 'Scientific Reports' is verschenen.

'Het is een objectieve meting die losstaat van de input van de gebruiker. Daarnaast kan je het gehoor meten bij de gebruiker thuis en dat beter opvolgen. Op termijn moet de gebruiker zich niet meer in het ziekenhuis laten testen. Een audioloog kan vanop afstand de gegevens raadplegen en het implantaat bijsturen.'