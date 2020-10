‘Experts zullen al blij zijn als vaccin voor 60 à 80 procent doeltreffend is’

Dat het Amerikaanse Johnson & Johnson wegens een onverklaarbare ziekte van een vrijwilliger alle vaccinstudies pauzeert, gebeurt wel vaker, zegt de vaccinologe Isabel Leroux-Roels. ‘Ik verwacht ten vroegste in november de eerste fase 3-resultaten van vaccins.’

De lange mars naar coronavaccins loopt niet altijd over rozen. Dat bleek deze week eens te meer toen het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson meldde dat het alle klinische proeven met zijn kandidaat-coronavaccin tijdelijk stillegt.

Alle testen met het vaccin, een van de frontrunners in de mondiale race die al in de derde en laatste onderzoeksfase zit, zijn opgeschort wegens een voorlopig ‘onverklaarbare ziekte’ bij een deelnemer van een fase 3-studie. De sleutelvraag is of de ziekte een bewijs is dat het J&J-vaccin niet veilig is. Het is zelfs niet duidelijk of de persoon het vaccin dan wel een placebo (nepinjectie) kreeg.

Ook het UZ Gent zette zijn studie van het J&J-vaccin voorlopig stop. ‘Dat een farmabedrijf op de pauzeknop drukt in de ontwikkeling van zijn vaccin, gebeurt vaker’, zegt Leroux-Roels, die in het UZ Gent de klinische studies coördineert van de kandidaat-vaccins van het Duitse biotechbedrijf CureVac en van Johnson & Johnson. ‘Vaccinontwikkelaars leggen vooraf de spelregels vast wanneer ze studies pauzeren, bijvoorbeeld als een vrijwilliger onverklaarbaar ziek wordt.’

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klinische vaccinstudie volledig wordt stopgezet. Isabel Leroux-Roels Vaccinologe UZ Gent

Een panel van onafhankelijke medische experts, de Data Safety Monitoring Board, moet ophelderen of de ziekte van de J&J-vrijwilliger al dan niet toe te schrijven is aan het vaccin en of ze ernstig genoeg is om de studies te stoppen. De grootschalige fase 3-studie van J&J, die nog maar enkele weken geleden begonnen is en waaraan 60.000 mensen deelnemen, loopt in Zuid-Amerika, de VS en Zuid-Afrika. Ze moet aantonen of het vaccin de ingeënte personen beschermt tegen het coronavirus.

‘Hoe lang de pauze duurt, is koffiedik kijken’, zegt Leroux-Roels. ‘Meestal is het een kwestie van enkele dagen voor duidelijk is of de persoon zwaar ziek werd door het vaccin of dat onderliggende medische factoren een rol speelden.’

Dat een vaccinproducent op de pauzeknop drukt, betekent niet per se een zware tegenslag. ‘Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een klinische vaccinstudie volledig wordt stopgezet’, zegt Leroux-Roels.

AstraZeneca, dat een kandidaat-Covid-19-vaccin ontwikkelt met de Universiteit van Oxford en ook bezig is aan fase 3-studies, zette begin september zijn klinische studies ‘on hold’. In het VK werden ze al na een week hervat. In de VS staat de studie wel nog ‘on hold’.

Tien

Wereldwijd zitten tien mogelijke vaccins in de derde en laatste fase van klinische testen. Het kandidaat-vaccin van BioNTech-Pfizer-Fosun Pharma zit sinds eind juli in fase 2 en 3, met 30.000 vrijwilligers. In september werd de proef vergroot naar 43.000 deelnemers. Pfizer-CEO Albert Bourla liet verstaan dat ze ‘eind oktober’ weten of het werkt. Het Amerikaanse Moderna, dat eind juli begon met fase 3-testen op 30.000 mensen, verwacht zijn onderzoek eind 2020 of begin 2021 af te ronden.

‘Van de eerste fase 3-studies die in juli begonnen, verwacht ik binnen drie à zes maanden, vanaf november dus, voorlopige resultaten’, zegt Leroux-Roels. ‘De testen vinden plaats in gebieden waar het virus fel circuleert, opdat vaccinontwikkelaars sneller aan het beoogde aantal besmette deelnemers kunnen geraken.’