Extra miljoenen voor Belgische virusremmer op basis van lama-antilichamen

Exevir Bio haalt nog eens 19 miljoen euro kapitaal op. Het Belgische biotechbedrijf zal binnenkort gehospitaliseerde Covid-19-patiënten behandelen met een therapie ‘made in Belgium’.

Exevir Bio haalde vorig jaar de krantenkoppen nadat het bij gerenommeerde investeerders 23 miljoen euro opstartkapitaal had verzameld. Fund+ was de trekker van de transactie. Ook de farmareus UCB en V-Bio Ventures legden geld op tafel.

Het bedrijf heeft nu 19 miljoen euro extra getankt. Daarbij stapten investeerders in als SRIW, Noshaq en enkele ‘Belgische family offices’. Het totale kapitaal bedraagt nu 42 miljoen euro. Dat is een bom geld voor een bedrijf dat amper een jaar bestaat. Daarmee toont de Gentse biotechcluster zich nogmaals van zijn beste kant. Vorige week stond Agomab al volop in de schijnwerpers.