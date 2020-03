Fagron: 'Beperkte impact van coronavirus'

Fagron, dat een waaier aan farmaceutische grondstoffen in Azië koopt, merkt slechts voor 'enkele' producten een 'beperkte beschikbaarheid' en/of 'prijsverhogingen'.

Dat zegt Constantijn van Rietschoten, woordvoerder van het bedrijf. Fagron is gespecialiseerd in de distributie van farmaceutische grondstoffen aan apothekers in België, Europa, Zuid-Amerika en de VS. In zijn gamma zitten duizenden van die stoffen, waarmee apothekers bereidingen - pillen, poeders, zalven, gels - op maat maken.

Fagron koopt die grondstoffen wereldwijd in grote hoeveelheden in en verpakt die in kleinere potjes of zakjes. Voor de aankoop kijkt Fagron grotendeels naar Azië, in het bijzonder India, China en Japan. Het telt in die regio ongeveer 1.500 leveranciers.

Maar paniek over een eventuele verstoring van de logistieke ketting door het coronavirus is er nog niet. 'We ondervinden op dit moment maar voor enkele producten een beperkte beschikbaarheid, en/of prijsverhogingen. Voor die producten zijn we op zoek naar alternatieve sourcing in andere landen of via distributeurs', zegt van Rietschoten, die daar niet dieper op wou ingaan.

Door de sterke vraag naar mondkapjes, desinfecterende middelen en alcoholen ziet Fagron in enkele vestigingen in Europa en Noord-Amerika wel tekorten ontstaan.