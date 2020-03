Fagron: 'We hebben voor sommige producten een tsunami gevoeld'

Fagron, de leverancier van allerhande farmaceutische grondstoffen voor apothekers, voelt de impact van de coronacrisis. 'We zien een tijdelijke verschuiving van de vraag.'

Fagron is wereldwijd actief als leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen. In België verdeelt het vanuit Nazareth zo’n 1.200 stoffen. In Bornem maakt het een 35-tal bereidingen voor ziekenhuizen. Het vult er onder meer Avastin-spuiten af voor patiënten met oogziektes.

Welke impact heeft de coronacrisis op Fagron?

Peter De Sutter (verantwoordelijke België): ‘De vraag naar bepaalde producten piekt: alcoholen, vitamines, gelvormers en paracetamol. Voor sommige producten was het echt een tsunami. Enkele worden schaars, maar tekorten merken we niet. We hebben ook proactief gewerkt, en hebben 600.000 flesjes van 250 ml ontsmettingsgel op de markt kunnen brengen.'

Levert u ook mondmaskers?

Op dit moment zijn er 50.000 FFP2-maskers op weg naar België. 20.000 daarvan worden door Marc Coucke (aandeelhouder van Fagron) aan ziekenhuizen geschonken. Constantijn Van Rietschoten Fagron

Constantijn Van Rietschoten (directielid van de groep): ‘We hebben mondmaskers in ons assortiment, en hebben ons netwerk ingeschakeld. Op dit moment zijn 50.000 FFP2-maskers (die zorgverstrekkers in contact met zwaar zieke coronapatiënten moeten gebruiken, red.) op weg naar België. 20.000 ervan schenkt Marc Coucke (aandeelhouder van Fagron, red.) aan ziekenhuizen. De overige 30.000 worden tegen de kostprijs verkocht.'

Zijn er ook producten die plots minder populair zijn?

Van Rietschoten: ‘De vraag naar bepaalde bereidingen vanuit Bornem valt licht terug, omdat chirurgische ingrepen uitgesteld worden door de coronacrisis. Maar dat is tijdelijk.'

Dreigen problemen met het transport van producten naar België?

Van Rietschoten: ‘We zien al bij al een beperkte impact. De groep heeft een netwerk van 1.500 leveranciers in Azië. Voor bepaalde producten zijn er wel issues geweest, maar hebben we alternatieve bronnen gevonden. De Belgische markt wordt bevoorraad vanuit onze sites in Nederland, Polen, Griekenland en Tsjechië. Hier en daar zijn vertragingen door grenscontroles, maar de producten raken ter plekke.'

We hebben chloroquinefosfaat in ons portfolio en hebben reeds 12,5 kilo ter beschikking gesteld aan enkele ziekenhuizen en groothandels.

Wat met chloroquine, dat naar voren wordt geschoven als een behandeling van coronapatiënten?