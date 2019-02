Fagron 'analyseert' of het medicijn kan maken op vraag van Coucke

Het Oost-Vlaamse Fagron bekijkt of het de grondstoffen voor het geneesmiddel CDCA, een peperduur geneesmiddel tegen een zeldzame zenuwziekte, kan vinden. Ondernemer Marc Coucke vroeg Fagron een goedkoper alternatief te produceren.

Coucke sprong vorige maand in de bres voor tien patiënten in ons land die lijden aan een zeldzame spierziekte. Sinds kort is de prijs van hun geneesmiddel, waar ze niet zonder kunnen, met een factor 335 verhoogd tot 153.000 euro per jaar. Het medicijn wordt geproduceerd door het Italiaanse Leadiant Biosciences, dat hier een monopolie heeft.

'We zullen geen alternatief op dit geneesmiddel kunnen produceren', zegt Fagron-CEO Rafael Padilla. 'Wat we wel kunnen, is de grondstoffen vinden voor dit geneesmiddel, zodat het ziekenhuis waar ze worden behandeld, zelf een bereiding kan maken.' Of Fagron zal slagen in de opdracht, is niet zeker. 'We zijn dit nog aan het analyseren. We hebben meer tijd nodig', duidt Padilla.

De CEO benadrukt dat de juiste grondstoffen vinden en importeren geen eenvoudige klus is. 'We moeten daarvoor nauw samenwerken met het FAGG, het geneesmiddelenagentschap. We kunnen dit niet zomaar doen.'

We gaan niet voor alle dure medicijnen alternatieven zoeken. Dit blijft uitzonderlijk. Rafael Padilla CEO Fagron

Fagron, wereldwijd actief in het leveren van grondstoffen, producten en bereidingen voor apothekers, wil er ook geen gewoonte van maken. Padilla: 'We doen dit op de uitdrukkelijke vraag van Marc Coucke, die in onze raad van bestuur zit. We gaan niet voor alle dure medicijnen alternatieven zoeken. Dit blijft uitzonderlijk.' Marc Coucke bezit ook 15 procent van de aandelen van Fagron.

De CEO vertelde dat in de rand van een interview over de jaarcijfers van Fagron, die deze morgen werden bekendgemaakt. Fagron ziet zijn omzet met 14,5 procent stijgen tot 471,7 miljoen euro. 'Dat hebben we vooral te danken aan onze Amerikaanse activiteiten', stelt financieel directeur Karin de Jong. 'We investeren hier fors omdat de VS een belangrijke markt voor ons zijn. Al onze bedrijven in de VS hebben een dubbelcijferige groei neergezet.'

Over de onzekerheid over de 100 miljoen dollar opbrengst die de fabriek voor steriele producten op termijn zal neerzetten, maakt Fagron duidelijk dat het nog steeds mikt op 100 miljoen dollar in drie tot vijf jaar. Omdat de fabriek werd geopend in maart 2017, betekent dat ergens tussen 2020 en 2022.

DNA

1 miljoen DNA Fagron investeerde iets meer dan 1 miljoen euro in de genetische testen van Fagron Genomics, dat zopas in Spanje werd opgestart.

Fagron kondigt ook aan dat het werkt aan genetische testen en daarvoor Fagron Genomics opricht in Spanje, een nieuwe bedrijfstak die door Fagron ontwikkelde software zal inzetten om DNA-analyses uit te voeren. 'Fagron Genomics past in ons verhaal van gepersonaliseerde geneeskunde. We gaan hier nu een niveau hoger door genetische testen aan te bieden die het mogelijk maken te bepalen welk product het meest is geschikt om iemand te behandelen. Niet zozeer de diagnose is belangrijk, wel willen we de artsen en de ziekenhuizen de middelen aanreiken om iemand zo goed mogelijk te kunnen behandelen.'

Fagron doet voor de DNA-analyses een beroep op technologie, IT en zelf ontwikkelde algoritmes. Voorlopig worden die door het bestaande IT-team ontwikkeld, maar CEO Padilla sluit niet uit dat als alles goed loopt er mensen worden aangeworven. Fagron investeerde iets meer dan 1 miljoen euro in de opstart van Fagron Genomics. Fagron telt 2.000 werknemers.