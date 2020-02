Fagron bouwt nieuwe fabriek in Polen

Fagron investeert 8 miljoen euro in Polen, dat de Europese draaischijf moet worden voor de verkoop van farmaceutische grondstoffen aan apothekers.

De bestaande site in Krakau krijgt een aanzienlijke upgrade en wordt met 5.000 vierkante meter - het equivalent van een voetbalplein - de grootste herverpakkingsfabriek van de groep in Europa.

Fagron is wereldwijd de grootste verdeler van farmaceutische grondstoffen voor apothekers. Het heeft meer dan 3.000 stoffen in zijn gamma zitten. Apothekers verwerken die cruciale ingrediënten in op gemaakte crèmes of capsules, zodat die de beoogde werking hebben bij de patiënt.

Fagron koopt die grondstoffen in bulk aan en herverpakt ze in fabrieken (die voldoen aan de normen van de farmasector) in kleinere potjes of zakjes, op maat van de apotheker. Die activiteit tekent voor bijna de helft van de groepsomzet.

We hebben besloten de herverpakkingsactiviteiten meer te centraliseren in Europa. De investering in Polen zal in 2021 een positieve winstimpact hebben van 2 miljoen euro. Raphael Padilla CEO Fagron

Het bedrijf bouwde zijn aanwezigheid in dat domein gaandeweg uit, van Nederland tot in bijna heel Europa. Het deed dat via overnames, met als neveneffect dat Fagron veel van die herverpakkingsfabrieken heeft. In Nederland, Griekenland, Spanje, Tsjechië, Polen, noem maar op.

‘We hebben besloten dat meer te centraliseren’, zegt CEO Raphael Padilla. De keuze viel op Polen. De markt groeit er, de arbeidskosten zijn er lager en de bestaande site was aan een opfrisbeurt toe.

De opstart van de fabriek is voor later dit jaar. Ze heeft vanaf 2021 een positieve impact van 2 miljoen euro op de brutobedrijfswinst (ebitda). Wat de Poolse expansie betekent voor een eventuele afbouw of sluiting van andere sites is nog niet duidelijk.

Overnames

Fagron kondigde verder aan dat de omzet vorig jaar met 13 procent is gestegen en de recurrente brutobedrijfswinst met net geen 10 procent. De groei is deels te danken aan overnames. Vorig jaar kocht Fagron vijf bedrijven in Brazilië, Mexico en Tsjechië, goed voor in totaal 27 miljoen euro. Analisten schatten dat Fagron voor de komende jaren nog een oorlogskas heeft van minstens 150 miljoen euro.

Voor de toekomst voorspelt het management vooral groei in Zuid-Amerika en de VS. Een nog vrije nieuwe fabriek in Wichita (Kansas) voor het maken van steriele bereidingen vertoonde in het vierde kwartaal een groeivertraging maar zit op schema om tegen 2022 zowat 100 miljoen euro omzet te halen met een winstmarge van 20 procent.

De nettowinst zakte met 2 procent, onder meer te wijten aan een minnelijke schikking van bijna 20 miljoen euro in een juridisch dossier in de VS dat al enkele jaren aansleept.