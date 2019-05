Fagron doet overname in Mexico

Fagron zet zijn eerste stappen in Mexico en betaalt maximaal 21,7 miljoen euro voor Cedrosa.

Cedrosa is een leverancier van grondstoffen voor bereidingsapotheken en de farmaceutische industrie in Mexico. Het bedrijf - in de periferie van Mexico City - telt 98 werknemers en haalde vorig jaar 462 miljoen peso omzet (omgerekend 21,7 miljoen euro). De winstmarge (ebitda) bedraagt 14,5 procent wat een ebitda van 3,1 miljoen euro impliceert.

Het is al bij al een kleine deal die de groep 4,5 procent extra omzet en 3 procent extra ebitda oplevert.

Met de overname breidt Fagron zijn positie in Zuid-Amerika - waar het vorig jaar 100 miljoen euro omzet boekte - verder uit. In Brazilië is het in tien jaar tijd onder impuls van Rafael Padilla - de huidige CEO - en na enkele overnames uitgegroeid tot de absolute leider met een marktaandeel van meer dan 50 procent.

Groeipotentieel

Nu heeft CEO Rafael Padilla zijn zinnen gezet op Mexico. 'De Mexicaanse markt heeft een aanzienlijk groeipotentieel voor Fagron', klinkt het. 'Mexico kent dezelfde groeifactoren als Brazilië, maar de markt voor gepersonaliseerde medicatie staat er nog in zijn kinderschoenen.'

Fagron betaalt voor de overname in eerste instantie 16,5 miljoen euro cash. Daar kan nog maximaal 5,2 miljoen euro bijkomen afhankelijk van de winstevolutie (ebitda) van het Mexicaanse bedrijf. De transactie zal vermoedelijk in het derde kwartaal afgerond worden.

Overnames zitten in het dna van Fagron. Enkele jaren geleden liep het evenwel grondig mis toen het bedrijf zich aan te grote deals had gewaagd en de markt in de VS plotseling kantelde. Fagron stond op de rand van het faillissement, maar een kapitaalverhoging van onder meer Waterland, Filip Balcaen en Marc Coucke bracht soelaas.