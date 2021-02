Fagron is 'coronajaar' goed doorgekomen

De apotheekbereider zag vertaalde 4 procent meer omzet in 6 procent meer bedrijfswinst over het pandemiejaar.

Fagron , de leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen, is het coronajaar 2020 al bij al goed doorgekomen, zo blijkt donderdagochtend uit de publicatie van zijn jaarresultaten.

De apotheekbereider zag zijn omzet over het hele jaar stijgen met 4 procent, tot 556 miljoen euro. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) klom met 6 procent tot 124 miljoen euro.

Netto steeg de winst 45 procent naar 60 miljoen of 0,83 euro per aandeel. Beleggers ontvangen een dividend van bruto 0,18 euro per aandeel.

De coronapandemie ontpopte zich het afgelopen jaar tot een tweekoppig monster voor Fagron. Enerzijds gaf die een boost aan de verkoop in de afdeling Brands & Essentials, denk aan alcoholgels en vitamines. Anderzijds bleek het virus een gesel voor de samengestelde bereidingen, de 'Compounds', omdat in vele landen door de lockdowns planbare ziekenhuiszorg werd uitgesteld en mensen doktersbezoeken op de lange baan schoven.

Zuid-Amerika boven

De impact van de coronapandemie verschilde in 2020 van regio tot regio. Zowel het aantal besmettingen als de beleidsmaatregelen zorgen nog steeds voor een zeer diffuus beeld. Zo wist Fagron in groeimotor Latijns-Amerika, waar het vooral actief is in Brands & Essentials, een groei van 33,9 procent te realiseren tegen constante wisselkoersen.

In landen als Brazilië en Mexico triggerde de coronapandemie een sterke toename in de vraag naar vitamines, immunoboosters en producten voor gewichtsbeperking.

In Europa bedroeg de omzetgroei dan weer maar 4, 9 procent. 'In deze regio maken de Compounding Services een groter deel uit van de activiteiten, waardoor de impact van het afschalen van planbare zorg en uitstel van doktersbezoeken lastiger te compenseren was', klinkt het bij Fagron-CEO Rafael Padilla.

In de ontwikkelingspijplijn ligt de focus onder meer op producten gericht op preventie, bijvoorbeeld ter versterking van het immuunsysteem. ‘Daarnaast zet Fagron sterk in op acquisitiekansen die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen, waarbij we met name naar Europa en Noord-Amerika kijken’, aldus ook Padilla.

'Omzet- en winstgroei in 2021'

Doordat er in een aantal landen focus is aangebracht in het aantal merken, verdwenen er in het vierde kwartaal van 2020 50 voltijdse banen. Er zijn ook processen geïnitieerd om bepaalde ondersteunende functies binnen Europa verder te centraliseren, klinkt het.

Fagron-topman Padilla verwacht nog een Covid-19-impact in het eerste kwartaal van dit jaar, maar voorspelt 'voor het geheel van 2021 een groei van zowel omzet als winstgevendheid.'