Fagron neemt in pandemie bluts met de buil

De medische toeleveranciers kon niet snel genoeg handgels aanslepen, maar tegelijk bij andere producten was er door geschrapte doktersbezoeken een forse terugval.

Fagron , de leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen, bleek ook tijdens de pandemie op groeikoers. Dat leert het halfjaarverslag.

Over de eerste jaarhelft steeg de omzet 9 procent stijgen, naar 279 miljoen euro. Gezuiverd voor overnames en wisselkoerseffecten kwam de groei uit op 7,2 procent, in lijn met de prognose van de ING-analisten. De brutobedrijfswinst steeg 13 procent naar 62,9 miljoen euro, iets beter dan verwacht.

De nettowinst verdubbelde ruim naar 31,6 miljoen euro of 0,44 euro per aandeel, omdat de groep vorig jaar een 20 miljoen euro uittrok om een streep te trekken onder een onzalige Amerikaanse erfenis.

'Onze sterke resultaten laten de kracht van onze diversificatie zien, zowel wat betreft regio’s als producten', zegt CEO Rafael Padilla in het begeleidende communiqué.

Gemengd coronabeeld

De coronacrisis had het voorbije half jaar een gemengde impact, aldus Fagron. Enerzijds was er de hogere vraag naar corona-gerelateerde producten, zoals handgels en vitamines, die de omzet van de afdelingen 'Brands' en 'Essentials' deden groeien.

Anderzijds kreeg de specialist in apothekersbereidingen af te rekenen met een lagere vraag in de 'geplande' zorg. 'In veel regio’s zijn klinieken tijdelijk gesloten en niet-kritische operaties uitgesteld', preciseert Padilla. 'Ook nam de afgelopen maanden het doktersbezoek duidelijk af.' Veel mensen stellen door covid-19 hun dokters- of ziekenhuisbezoek uit, omdat ze bang zijn besmet te raken.

Tegelijkertijd zag Padilla in een aantal regio’s in juni 'enig herstel' in planbare zorg, maar nog niet naar het niveau van voor de covid-19 uitbraak. 'In andere regio’s zien we de besmettingsgraad nog altijd oplopen,' klinkt het.

Precies omdat het beeld wereldwijd zeer diffuus is, afhankelijk van de regio, blijft de onzekerheid groot, aldus Fagron. De groep haalt ongeveer de helft van haar omzet in Brazilië en de Verenigde Staten, twee van de zwaarst door het virus getroffen landen.

Vlotte aanvoerketen

De aanvoerketen ondervindt nagenoeg geen verstoringen ten gevolge van de Covid-19-pandemie. Mede dankzij het wereldwijde netwerk van leveranciers, waardoor Fagron over meerdere leveranciers per grondstof beschikt. Het bedrijf stipt ook aan hogere strategische voorwaarden aan te leggen omwille van de pandemie.