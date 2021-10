Fagron onder druk op Europese thuismarkt

In thuismarkt Europa, waar Fagron kampt met groeiende concurrentie, zag de beursgenoteerde specialist in apothekersbereidingen de omzet terugvallen. Dat leert de trading update voor het derde kwartaal.

De omzet in het derde kwartaal klokte af op 142,4 miljoen euro. Dat is goed 5 procent meer dan een jaar eerder, maar minder dan de 147 miljoen euro waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Eens te meer was de belangrijke Europese thuismarkt - in essentie België en Nederland - de boosdoener, met een krimp van 64,1 naar 59 miljoen euro. Hier hadden analisten op een kleine groei gerekend. Organisch - gezuiverd voor wisselkoersen en overnames dus - keek de specialist in magistrale bereidingen net als over de eerste jaarhelft deze zomer tegen een krimp van bijna 10 procent aan.