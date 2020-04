Fagron profiteert van drift op chloroquine

Fagron zag zijn omzet in het eerste kwartaal met bijna een vijfde toenemen. De geneesmiddelenbereider zit in de winnende hoek van de pandemie maar houdt toch een stevige slag om de arm.

Terwijl veel bedrijven hun verkoopcijfers zien wegsmelten, boekt Fagron in het eerste kwartaal gezwind een omzetstijging van 16 procent naar 142 miljoen euro. De apotheekbereider zit in de winnende hoek van het virus door een toegenomen vraag naar geneesmiddelen.

Fagron is volledig operationeel in alle marken en ondervindt geen hinder in de keten, aldus het persbericht. 'Onze apotheekbereidingen spelen een belangrijke rol om de schaarste in een aantal producten op te vangen. We ontlasten ook de overbelaste verpleegkundigen en ziekenhuizen. We zijn er van overtuigd dat het belang van apotheekbereidingen nog aan terrein zal winnen.', zegt CEO Rafael Padilla in een persbericht.

In Belgiƫ heeft Fagron speciale toestemming gekregen van de Belgische autoriteiten om in zijn fabriek in Bornem de malariamiddelen hydroxychloroquine- en chloroquinepreparaten te produceren die gebruikt worden in de strijd tegen corona. Het neemt de productie over van Belgische ziekenhuizen die niet de tijd of capaciteit hebben om deze producten te bereiden. Fagron vraagt hiervoor volgens het persbericht 'slechts een kleine vergoeding voor de gebruikte materialen en het transport.'

Wichita

In de VS boekt Fagron een omzetgroei van 20 procent. Wel is sprake van een zwakkere groei in de afdeling 'steriele bereidingen'. Daar wordt de omzet geremd door de tijdelijke sluiting van klinieken en het uitstel van planbare zorg. Ook een mogelijke domper is de mogelijke impact van het virus op de omzetbijdrage van de fabriek in Wichita (Kansas). Die enorme fabriek voor steriele bereidingen zoals voorgevulde injectiespuiten en morfinecassettes moest de komende jaren net de groeimotor worden voor het bedrijf.

'De steriele bereidingsfaciliteiten in Wichita liggen op koers om de vooropgestelde omzetdoelstelling te realiseren, maar er kan, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van COVID-19, vertraging optreden', luidt het in het persbericht.

Dividend