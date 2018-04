Fagron realiseert Amerikaanse overname

Uitgerekend in het land dat de medische specialist in 2016 bijna de das omdeed realiseert nieuwe CEO Rafael Padilla zijn eerste grote deal.

Fagron heeft tijdens het paasweekend niet stilgezeten: de toeleverancier van de medische sector betaalt 47,5 miljoen dollar (38,6 miljoen euro) cash voor Humco, een ontwikkelaar van merkproducten voor 45.000 Amerikaanse apotheken. Later kan daar nog een 22,5 miljoen dollar bijkomen als winstdeelname ('earn-out').

Maximaal 70 miljoen dollar dus. Een vrij stevige deal en de eerste grote overname van Fagron sinds de bijna-doodervaring begin 2016, toen uitgerekend enkele desastreuze Amerikaanse deals de groep aan de rand van de afgrond brachten. Een kapitaalronde van meer dan 200 miljoen onder leiding van ondernemer Filip Balcaen en private-equitygroep Waterland bracht in het voorjaar van 2016 redding.

In de zomer van 2017 was er al een eerste kleine deal sinds de doorstart, maar nu volgt de eerste grote deal van nieuwe CEO Rafael Padilla.

Doelwit is Humco, in 1872 opericht als Hutchison Medicine Company. Het Texaanse bedrijf tekende voor een jaaromzet van 32 miljoen dollar en haalt een vergelijkbare winstmarge als Fagron Noord-Amerika in 2017.

Pro memorie: de Amerikaanse dochter van Fagron haalde vorig jaar 11,5 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda) op 77,8 miljoen euro omzet, een marge van 14,7 procent. Passen we die marge toe op Humco komen we aan een brutobedrijfswinst van 4,7 miljoen dollar en betaalt Fagron bijgevolg in eerste instantie tien keer de ebitda.

Humco ontwikkelt vooral crèmes, siropen en mengsels. 'De hoogwaardige portefeuille van farmaceutische merkproducten die worden geleverd aan een breed klantenbestand van apotheekketens en groothandels vormen een belangrijke aanvulling op ons assortiment van actieve farmaceutische ingrediënten', zegt Padilla in een toelichting.

De Amerikaanse deal kan misschien verbazen, gelet op de voorgeschiedenis. Maar ondanks dat verleden ligt ook de toekomst van Fagron in de Verenigde Staten, nog altijd veruit de belangrijkste farmamarkt wereldwijd.