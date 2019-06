Fagron schikt fraudezaak in VS voor 19,6 miljoen

Het Amerikaanse minister van Justitie begon in 2015 een civiel sectorbreed onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten door apotheken in de VS. Die zouden voor bepaalde producten te veel hebben aangerekend aan sommige klanten en te hoge claims hebben ingediend bij de verzekeraars die de producten aan de apothekers vergoeden. De verzekeraars stopten op een bepaald moment met die vergoedingen en er kwam een onderzoek.

Afgerond

'Dat betekent niet dat we schuldig pleiten', benadrukt financieel directeur Karin de Jong van Fagron. 'Maar we zijn blij dat het dossier daarmee eindelijk afgerond is en dat we nu opnieuw vooruit kunnen kijken. Het leidde tot onzekerheid en kosten. Dat is nu is van de baan.' De juridisch bindende schikking wordt verwacht in de tweede helft van 2019, maar aan het bedrag verandert niets meer.