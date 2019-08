Fagron start met cannabisolie in België

Apothekers mogen voortaan op voorschrift van een dokter cannabidiol (CBD), een heilzaam cannabisingredient, verkopen als medicijn.

Dat blijkt uit een omzendbrief die het federale geneesmiddelenagentschap FAGG eerder deze week heeft rondgestuurd. Voor het beursgenoteerde Fagron opent daardoor een nieuwe markt.

Fagron is kind aan huis bij apothekers als leverancier van farmaceutische grondstoffen en hulpmiddelen voor magistrale bereidingen. Ook de cannabismarkt is niet nieuw voor Fagron. In Nederland bijvoorbeeld verkoopt het al CBD-olie waar het bestempeld wordt als een voedingssupplement en vrij verkrijgbaar is. Nog in Nederland is het de exclusieve verdeler van medicinale cannabis. En vorig jaar sloot het bedrijf nog een deal met het Canadese Cannimed Therapeutics om diens cannabis in 17 Europese landen te verdelen.

Cannabis bevat honderden componenten waarvan THC en CBD de bekendste zijn. THC is de stof waar je high van wordt terwijl CBD vooral een medicinale werking heeft. Hoewel artsen cannabis en afgeleiden voorschrijven aan patiënten met MS, ALS of epilepsie om pijn en spasmes te bestrijden, was het niet verkrijgbaar in Belgische apotheken.

In België verbiedt een koninklijk besluit van juni 2015 apothekers namelijk om magistrale bereidingen - geneesmiddelen die in de apotheek zelf worden gemaakt - af te leveren die THC bevatten. Enkel het medicijn Sativex, dat zowel THC als CBD bevat, is onder bepaalde voorwaarden toegelaten voor MS-patiënten.

Door het KB waren echter ook bereidingen met CBD verboden, omdat steeds 'spoorhoeveelheden' THC voorkomen. Daar komt nu verandering in. Het FAGG laat nu toe om 'grondstoffen zoals cannabidiol met spoorhoeveelheden THC' te gebruiken voor magistrale bereidingen als de blootstelling van de patiënt aan THC niet boven 1 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag gaat.