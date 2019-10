Fagron treft schikking in rechtzaak van 20 miljoen dollar

Fagron heeft een schikking getroffen met de voormalige eigenaar van AnazaoHealth. Fagron nam het Amerikaanse bedrijf in 2015 over. Een deel van het overnamebedrag werd betaald met Fagron-aandelen. Niet veel later bengelde Fagron op de rand van de afgrond en crashte het aandeel waardoor de verkopers van AnazoaHealth begonnen te morren.

Ze probeerden via de rechtbank extra geld uit de brand te slepen en eisten een schadevergoeding van 20 miljoen dollar. Fagron ging in de tegenaanval en nu - na drie jaar procederen en onderhandelen - is er een minnelijke schikking uit de bus gekomen. Fagron noemt de betaling 'niet materieel' maar geeft geen precieze cijfers.

Andere claims

In juni trof Fagron al een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie na een grootschalig onderzoek naar fraude bij bereidingsapotheken in de VS. Die zouden veel te hoge prijzen hebben aangerekend voor op maat gemaakte zalfjes en medicijnen. Ook Fagron werd daarin genoemd, meer specifiek twee Amerikaanse bedrijven die het eerder had ingelijfd. De schikking kostte Fagron 22,3 miljoen dollar. 'We pleiten nog altijd niet schuldig, maar we zijn blij dat het dossier eindelijk is afgerond', klonk het toen.